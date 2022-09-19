19 Eylül Gaziler Günü için duygusal, anlamlı, resimli kısa ve uzun mesajlar bugün sosyal medyada en sık paylaşılan içerikler arasında yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM’de mareşallık rütbesi ve gazilik unvanının verilmesi sebebiyle her yıl aynı gün kutlanmaktadır. Bugün 19 Eylül Gaziler Günü! Gaziler Günü'müz kutlu olsun. İşte 19 Eylül Gaziler Günü için duygusal, anlamlı, resimli kısa ve uzun mesajlar...