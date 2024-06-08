Gaziatep FK, Selçuk İnan'la yola devam ediyor

Gaziantep FK, son 3 haftasına düşme potasında girdiği Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 44 puanla 11. sırada tamamladı. Yeni sezon çalışmalarına erken başlayan kırmızı-siyahlılar, Süper Lig'in en genç teknik direktörü unvanını elinde bulunduran Selçuk İnan ile 2024-2025 sezonunda da yola devam etme kararı aldı.

SELÇUK İNAN'LA YENİ SEZONDA DA DEVAM

Gaziantep FK, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada Selçuk İnan ile gelecek sezonda da devam etme kararı aldıklarını açıkladı. Açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Selçuk İnan ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda yeni sezonda da devam etme kararı almıştır. Göreve geldiği süre boyunca 1.60 puan ortalaması yakalayarak takımımıza büyük katkılarda bulunan Selçuk İnan, 2024 - 2025 sezonunda da görevine devam edecektir. Teknik Direktörümüz Selçuk İnan ile Başkanımız Memik Yılmaz bir araya gelerek yeni sezon planlamasını gerçekleştirerek çalışmalarına başlamıştır. Yeni sezonda da Gaziantep şehri bir kez daha birlikteliğini göstereceğine inancımızın sonsuz olduğunu belirtir, taraftarlarımızın desteğiyle birlikte başarılarla dolu bir sezon yaşayacağımıza gönülden inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.