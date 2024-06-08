Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        102
        Fenerbahçe
        FB
        99
        Trabzonspor
        TS
        67
        Rams Başakşehir
        İBFK
        61
        Kasımpaşa
        KSM
        56
        Beşiktaş
        BJK
        56
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        54
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        52
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        50
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        49
        Gaziantep FK
        GFK
        44
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        43
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        42
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        41
        Tümosan Konyaspor
        KON
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        40
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        40
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        37
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziatep FK, Selçuk İnan'la yola devam ediyor - Gaziantep FK Haberleri

        Gaziatep FK, Selçuk İnan'la yola devam ediyor

        Gaziantep Futbol Kulübü, 2024-2025 sezonunda teknik direktör Selçuk İnan ile yola devam etme kararı aldındığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 14:14 Güncelleme: 08.06.2024 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziatep FK, Selçuk İnan'la devam dedi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep FK, son 3 haftasına düşme potasında girdiği Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 44 puanla 11. sırada tamamladı. Yeni sezon çalışmalarına erken başlayan kırmızı-siyahlılar, Süper Lig'in en genç teknik direktörü unvanını elinde bulunduran Selçuk İnan ile 2024-2025 sezonunda da yola devam etme kararı aldı.

        1.60 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

        Göreve geldiği süre boyunca 1.60 puan ortalaması yakalayan genç teknik adam Selçuk İnan, düşme potasında yer alan Gaziantep FK ile çıktığı 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak hanesine 16 puan yazdırdı ve ligde kalmayı başardı. Gaziantep FK, özellikle ligin son 3 haftasındaki 6-1'lik Adana Demirspor, 3-1'lik Fatih Karagümrük ve 1-0'lık Pendikspor galibiyetleriyle ligi düşme potasının 5 sıra üstünde tamamladı.

        SELÇUK İNAN'LA YENİ SEZONDA DA DEVAM

        Gaziantep FK, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada Selçuk İnan ile gelecek sezonda da devam etme kararı aldıklarını açıkladı. Açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Selçuk İnan ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda yeni sezonda da devam etme kararı almıştır. Göreve geldiği süre boyunca 1.60 puan ortalaması yakalayarak takımımıza büyük katkılarda bulunan Selçuk İnan, 2024 - 2025 sezonunda da görevine devam edecektir. Teknik Direktörümüz Selçuk İnan ile Başkanımız Memik Yılmaz bir araya gelerek yeni sezon planlamasını gerçekleştirerek çalışmalarına başlamıştır. Yeni sezonda da Gaziantep şehri bir kez daha birlikteliğini göstereceğine inancımızın sonsuz olduğunu belirtir, taraftarlarımızın desteğiyle birlikte başarılarla dolu bir sezon yaşayacağımıza gönülden inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı başladı!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı başladı!
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        YKS'nin ilk oturumu TYT tamamlandı
        YKS'nin ilk oturumu TYT tamamlandı
        "Sonunu düşünen kahraman olamaz"
        "Sonunu düşünen kahraman olamaz"
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması
        Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
        Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
        "Sadeleştirme adımlarımız sürecek"
        "Sadeleştirme adımlarımız sürecek"
        Müfredat değişikliğinin gizli bir ajandası mı var? Dünkü toplantıdan çarpıcı notlar…
        Müfredat değişikliğinin gizli bir ajandası mı var? Dünkü toplantıdan çarpıcı notlar…
        Burası Ağrı Dağı! İşte 2 bin 500 rakımdaki meteor çukuru
        Burası Ağrı Dağı! İşte 2 bin 500 rakımdaki meteor çukuru
        Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'ne kilitlendi
        Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'ne kilitlendi
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Kan davasında öğretmeni öldürmüştü! Tek cümle söyledi!
        Kan davasında öğretmeni öldürmüştü! Tek cümle söyledi!
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Gündüz tek, akşam Rafael
        Gündüz tek, akşam Rafael
        Para sorununa karşı stratejiler
        Para sorununa karşı stratejiler
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı
        Habertürk Anasayfa