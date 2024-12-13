Gaziantep'te yaşandı! Narkozlu taburcu edildi! Şikayet etti, 'Bedava' fizik tedavi için para alındı

Gaziantep’te özel bir hastanede elinde "sinir sıkışması" ameliyatı geçiren Zerrin Erdoğan adlı kadın, iddialara göre ameliyat sonrasında şoke eden olaylar yaşadı. Ameliyat olduğu gün, doktor görmeden hemşireler tarafından narkozluyken taburcu edildi. Erdoğan’ın şikayetine kızan doktor "Beni nasıl şikayet edersin. Tedavine bakmıyorum" dedi. Bunun üzerine araya giren hasta hakları, fizik tedaviyi ücretsiz yapacağını belirterek Erdoğan’a fizik tedavi yaptı. Ancak ücretsiz diye yapılan işlemden hastane sigortadan para çekti. Şikayet üzerine cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlattı

Olay, Gaziantep’te 27 Ağustos 2024 günü yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Zerrin Erdoğan adlı genç kadın, elindeki ağrılar üzerine tedavi için özel bir hastaneye gitti. Ortopedi bölümde muayene olan Erdoğan bir süre sonra ‘Sinir sıkışması” teşhisi konulan elinden ameliyata alındı. Erdoğan, ameliyat sonrasında iddialara göre kendisini ameliyat eden Doç. Dr. Ali Murat Kalender, hemşireler ve hastane yetkilileriyle ilgili bir dizi olumsuzluklar yaşadı.

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SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

İddialara göre hem ameliyatı yapan doktor hem de hastane yetkilileri tarafından yaşanan sorunların giderilmemesi üzerine Zerrin Erdoğan, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak "Sağlımla oynanarak beni dolandırdılar" diyerek doktordan, hastaneden ve yöneticilerden şikayetçi oldu.

NARKOZLU TABURCU ETTİLER

Cumhuriyet başsavcılığına uzun bir şikayet dilekçesi veren Erdoğan, hastane yetkilileri ile yaptığı tüm yazışmaları, belgeleri ve kamera görüntülerini de ekte sundu. Bu şikayet üzerine cumhuriyet savcılığı soruşturma başlatarak Erdoğan’ın ifadesine başvurdu. Erdoğan savcılığa verdiği ifadesinde, 27 Ağustos 2024 günü hastaneni ortopedi bölümünde elindeki sinir sıkışması nedeniyle ameliyat olduğunu belirterek "Ameliyatımı Doç. Dr. Ali Murat Kalender gerçekleştirdi. Aynı gün ameliyattan sonra iyi değilim dememe rağmen doktor beni görmeden hemşireler beni narkozlu bir şekilde taburcu etmişlerdir" dedi.