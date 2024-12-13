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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te yaşandı! Narkozlu taburcu edildi! Şikayet etti, 'Bedava' fizik tedavi için para alındı - SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te yaşandı! Narkozlu taburcu edildi! Şikayet etti, 'Bedava' fizik tedavi için para alındı

        Gaziantep'te özel bir hastanede ameliyat olan Zerrin Erdoğan, narkozlu şekilde taburcu edildiğini iddia etti. Olayı şikayet etmesi üzerine, ameliyatı yapan doktor 'Tedavine bakmıyorum' karşılığını verdi. Hasta haklarının araya girmesi sonucu fizik tedavisinin ücretsiz yapılacağı söylense de sigortadan para çekildiği ortaya çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

        Giriş: 13.12.2024 - 13:47 Güncelleme: 13.12.2024 - 13:47
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        Narkozlu taburcu edildi! Şikayet etti, 'Bedava' fizik tedavi için para alındı
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        Gaziantep’te özel bir hastanede elinde "sinir sıkışması" ameliyatı geçiren Zerrin Erdoğan adlı kadın, iddialara göre ameliyat sonrasında şoke eden olaylar yaşadı. Ameliyat olduğu gün, doktor görmeden hemşireler tarafından narkozluyken taburcu edildi. Erdoğan’ın şikayetine kızan doktor "Beni nasıl şikayet edersin. Tedavine bakmıyorum" dedi. Bunun üzerine araya giren hasta hakları, fizik tedaviyi ücretsiz yapacağını belirterek Erdoğan’a fizik tedavi yaptı. Ancak ücretsiz diye yapılan işlemden hastane sigortadan para çekti. Şikayet üzerine cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlattı

        Olay, Gaziantep’te 27 Ağustos 2024 günü yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Zerrin Erdoğan adlı genç kadın, elindeki ağrılar üzerine tedavi için özel bir hastaneye gitti. Ortopedi bölümde muayene olan Erdoğan bir süre sonra ‘Sinir sıkışması” teşhisi konulan elinden ameliyata alındı. Erdoğan, ameliyat sonrasında iddialara göre kendisini ameliyat eden Doç. Dr. Ali Murat Kalender, hemşireler ve hastane yetkilileriyle ilgili bir dizi olumsuzluklar yaşadı.

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        SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

        İddialara göre hem ameliyatı yapan doktor hem de hastane yetkilileri tarafından yaşanan sorunların giderilmemesi üzerine Zerrin Erdoğan, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak "Sağlımla oynanarak beni dolandırdılar" diyerek doktordan, hastaneden ve yöneticilerden şikayetçi oldu.

        NARKOZLU TABURCU ETTİLER

        Cumhuriyet başsavcılığına uzun bir şikayet dilekçesi veren Erdoğan, hastane yetkilileri ile yaptığı tüm yazışmaları, belgeleri ve kamera görüntülerini de ekte sundu. Bu şikayet üzerine cumhuriyet savcılığı soruşturma başlatarak Erdoğan’ın ifadesine başvurdu. Erdoğan savcılığa verdiği ifadesinde, 27 Ağustos 2024 günü hastaneni ortopedi bölümünde elindeki sinir sıkışması nedeniyle ameliyat olduğunu belirterek "Ameliyatımı Doç. Dr. Ali Murat Kalender gerçekleştirdi. Aynı gün ameliyattan sonra iyi değilim dememe rağmen doktor beni görmeden hemşireler beni narkozlu bir şekilde taburcu etmişlerdir" dedi.

        DOKTORUN 'BEN SENİN TEDAVİNE BAKMAM' DEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

        Bu taburcu işlemini başhekime şikayet ettiğini belirten Erdoğan daha sonra başına gelenleri şöyle anlattı:

        "Başhekim doktorla görüştükten sonra doktor sekreteri ile birlikte 'neden şikayet ettim' diye benim üzerime yürüdü. 'Senin eline falan bakmıyorum' diyerek beni azarladı. Bunun üzerine hasta haklarına gidip durumumu anlattım. Hasta hakları sorumlusu da bana 'Fizik tedavi ücretsiz olsun' dedi."

        ÜCRETSİZ DİYE SİGORTADAN PARA ÇEKTİLER

        Erdoğan, eliyle ilgili fizik tedavinin ücretsiz yapıldığını düşündüğünü belirterek “Benim özel sigortam var. Cep telefonuma özel sigortadan gelen mesajla özel sağlık poliçemden para çekildiğini öğrendim. Fizik tedavi ücretinin alınmayacağını söylenmesine rağmen iptal edilerek benim sigortamdan ücret alındı. Daha sonra benim mahkemeye vereceğimi söylemem üzerine tedaviyi de sigortadan çektikleri ücreti de iptal ettiler.”

        TEDAVİYİ EVDEN YAPIN

        Haklarını aradığını söyleyen Erdoğan, yaşanan bu olaylar üzerine yetkililerin kendisine “Tedavinizi evinizde devam ettirin" diyerek gönderdiklerini iddia etti. Tüm olayların kamera görüntülerinin mevcut olduğunu belirten Erdoğan “Beni dolandırmaya çalışan ve sağlığımla oynayan Dr. Ali Murat Kalender, hastanenin baş Hemşiresinden, baş hekiminden, ameliyatımın olduğu günü birlik hemşirelerinden, hastane sahibinden ve yetkililerinden davacı ve şikayetçiyim" dedi.

        Cumhuriyet savcılığı bu şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

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