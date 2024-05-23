Gaziantep'te kaza yapan minibüsten fırlayan sürücü öldü
Gaziantep'te sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, refüje çarpıp kaldırıma çıktı. Bu esnada araçtan dışarı fırlayan sürücü kaza yerinde öldü
Gaziantep'te refüje çarpıp kaldırıma çıkan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
Servet Aytekin idaresindeki minibüs, İpekyolu'ndaki Erikçe Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkıp orta refüje çarptı.
AA'nın haberine göre; ardından kaldırıma çıkarak durabilen minibüsten dışarı savrulan Aytekin, olay yerinde hayatını kaybetti.
Aytekin'in cenazesi, polisin incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.