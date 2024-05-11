Gaziantep'te iki motosiklet çarpıştı: 2 ölü
Gaziantep Nizip'te iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde çarpışan iki motosikletin sürücüleri hayatını kaybetti.
Hasan K. idaresindeki motosiklet ile Ümit Can D. yönetimindeki motosiklet, Sultan Abdülhamit Mahallesi'nde çarpıştı.
EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ
AA'nın haberine göre; çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri yönlendirildi.
2 SÜRÜCÜ DE YAŞAMINI YİTİRDİ
Ekipler, motosiklet sürücülerinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.