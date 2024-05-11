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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te iki motosiklet çarpıştı: 2 ölü

        Gaziantep'te iki motosiklet çarpıştı: 2 ölü

        Gaziantep Nizip'te iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 00:32 Güncelleme: 11.05.2024 - 00:34
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        İki motosiklet çarpıştı: 2 sürücü öldü
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde çarpışan iki motosikletin sürücüleri hayatını kaybetti.

        Hasan K. idaresindeki motosiklet ile Ümit Can D. yönetimindeki motosiklet, Sultan Abdülhamit Mahallesi'nde çarpıştı.

        EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ

        AA'nın haberine göre; çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri yönlendirildi.

        2 SÜRÜCÜ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Ekipler, motosiklet sürücülerinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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