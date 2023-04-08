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Yürekleri yakan kaza! 2'si avukat 5 ölü!

Gaziantep'te, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarpan otomobile, arkadan gelen başka otomobil çarptı. Kazada 2'si avukat 5 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Giriş: 08.04.2023 - 14:18 | Güncelleme: ABONE OL
Yürekleri yakan kaza! 2'si avukat 5 ölü! - Son dakika haberleri
Yürekleri yakan kaza! 2'si avukat 5 ölü!
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DHA

Gaziantep'te kaza, dün akşam saatlerinde, Gaziantep- Kilis kara yolunun havaalanı yakınlarında meydana geldi. Avukatlar Emre Özmen (28) ile Doğukan Küpeli'nin (29) içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı.

BAŞKA BİR OTOMOBİL DE ARAÇLARINA ÇARPTI

Avukat Doğukan K&uuml;peli kazada hayatını kaybetti.
Avukat Doğukan Küpeli kazada hayatını kaybetti.

DHA'da yer alan habere göre bu sırada aynı yöne giden Suriye uyruklu Maadal Ahmad (36) yönetimindeki otomobil de avukatların otomobiline çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ CAN VERDİ, 1 KİŞİ YARALANDI

Avukat Emre &Ouml;zmen kazada hayatını kaybetti.
Avukat Emre Özmen kazada hayatını kaybetti.

Sağlıkçıların kontrolünde Gaziantep'in tanınmış iş insanlarından Levent Özmen'in oğlu olduğu öğrenilen avukat Emre Özmen ile meslektaşı Doğukan Küpeli ile diğer otomobildeki Maadal Ahmad, Sara Al Mustafa (32) ve Abdullah Al Ahmad'ın (2) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 1 kişi ise özel hastaneye kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından cenazeler, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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