Gaziantep'te drift atan sürücülere 148 bin lira ceza

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, bir sosyal medya hesabında iki otomobilin trafikte drift attığı görüntülerin paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

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AA'nın haberine göre; ekipler, ehliyetsiz olduğunu belirlediği iki otomobil sürücüsüne "sürücü belgesiz araç kullanmak, kullandırmak ve drift atmak" maddelerinden toplam 148 bin 815 lira para cezası yazdı.

Otomobillerden biri 60 gün trafikten men edildi.