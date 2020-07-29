Gaziantep'te dolandırıcılıktan aranan zanlı karantinadaki evde yakalandı

AA

Alınan bilgiye göre, İskenderun, Konya, Hatay ve Nizip'teki dolandırıcılık olaylarının faili M.T'nin Göltepe Mahallesi'nde karantinaya alınan bir evde saklandığı bilgisine ulaşıldı.Gerekli tedbirleri alarak eve baskın düzenleyen jandarma ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.M.T'ye cezaevinde 14 gün süreyle karantina uygulanacak.Ayrıca M.T'ye Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantina altındaki eve girdiği için 3 bin 150 lira ceza uygulandı.