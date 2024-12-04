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        Haberler Gündem Gaziantep'te devrilen minibüste 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Gaziantep'te minibüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 20:10 Güncelleme: 04.12.2024 - 20:10
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        Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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        Nurdağı Kahramanmaraş kara yolu Belpınar mevkisinde S.D. (26) idaresindeki minibüs şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Minibüsteki Hediye Adıgüzel’in (94) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan sürücü S.D. ile araçtaki İ.D. (58) ve H.D. (52) Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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