Gaziantep'te "Bakkal Kart" ile destek

Gaziantep'te hem ihtiyaç sahibi ailelere hem de küçük esnafa destek olmak amacıyla Valilik tarafından başlatılan "Bakkal Kart" uygulamasında, Şahinbey ve Şehitkamil'de sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenen ailelere kart verildi.

Valilik bütçesiyle alınan kartlara ek olarak hayırseverlerin de yardımlarıyla genişletilen çalışmada, ramazan kolisi dağıtılması yerine ailelerin kendi ihtiyaçlarına yönelik alışverişlerini, mahalle bakkallarından bu kartlarla yapması hedefleniyor.

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Uygulamanın geçerli olduğu bakkalları ziyaret eden Vali Kemal Çeber, projenin geçen yıl başarılı olduğunu bu yıl da hayırseverlerden gelen taleplerin fazla olduğunu söyledi.

Hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini en uygun şekilde buluşturduklarını anlatan Çeber, "Hayırsever hayrını yaparken biliyor ki devlet aracılığıyla titizlikle seçilmiş gerçek ihtiyaç sahiplerine hayrı gidecek. Biz bu hayırları bakkal kart alışveriş çekleri şeklinde yapıyoruz. Geçen yıl 500 liraydı bu sene her biri 1000 lira değerinde böyle taklit edilemez hologramlı kartlar yapıyoruz ve bunları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz" dedi.

Çeber, ailelerin durumuna göre bazılarına bir, bazılarına iki-üç kart verdiklerini, ramazan kolisi vermek yerine bu çalışma ile herkesin kendi ihtiyacına yönelik alışverişi yine mahalle bakkalından aldığını aktardı.

Geçen sene projede 35 milyon lira dağıttıklarını bu yıl ise hedeflerinin 35-40 milyon lira civarında olduğunu söyleyen Çeber, şunları kaydetti:

"Bunun yaklaşık 15 milyonunu vakıflarımız karşıladı, kalanını ise hayırseverlerimiz karşıladı. Bugün itibarıyla 27 milyon lirayı geçtik. Bunun 10 milyon kadarını vakıflarımız, 17 milyonu ise bizim sosyal medya hesabımızda projeden haberdar olan hayırseverlerimiz verdi. Ramazan sonuna kadar biz 35-40 milyonları bulacağını değerlendiriyoruz. Şu anda projeye dahil olan 600 civarı bakkalımız var."