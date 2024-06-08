Gaziantep'te anız yangını çıktı

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Yangın, gece saatlerinde Kırmıtlı mevkisinde meydana çıktı. Hasadı yapılmış anız bulunan tarım arazilerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesine, İslahiye Belediyesi iş makineleriyle, çiftçiler de traktörleriyle destek verdi.

Yangın yerleşim alanlarına, ekili alan ve zeytin bahçelerine ulaşmadan 6 saatte kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre şu ana kadar yaklaşık 10 bin dönüm alan zarar gördü.

Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Kemal Vural, AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun da çalışmaları yerinde takip etti. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.