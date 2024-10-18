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        Haberler Gündem Güncel Gaziantep'te 6 Şubat depreminden ağır hasarlı binada cansız beden bulundu! | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te 6 Şubat depreminden ağır hasarlı binada cansız beden bulundu!

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar aldığı için boşaltılan 9 katlı binada 60'lı yaşlarda henüz kimliği belirlenemeyen bir erkeğin cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 15:24 Güncelleme: 18.10.2024 - 15:28
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        Yıkılacak binada cansız beden bulundu!
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        Gaziantep Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde 6 Şubat 2023 depreminde ağır hasar alan 9 katlı binada 60'lı yaşlarda erkek cesedi bulundu.

        İddiaya göre, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldıktan sonra yıkılması beklenen 9 katlı binada yıkım planlaması yapmaya gelen ekipler, binanın eksi 2. katında hareketsiz birini fark etti. Ekiplerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, incelemelerinin ardından hareket etmeyen adamın hayatını kaybettiğini söyledi. Kimlik tespiti yapılamayan 60'lı yaşlardaki adamın cesedi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından özel giyimli itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Kimliği belirsiz ceset Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, görevlilerin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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        #gaziantep
        #son dakika
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