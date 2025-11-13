Gaziantep'te üniversite hazırlık öğrencilerine ders verdikten sonra kurstan ayrılan 39 yaşındaki Türkçe öğretmeni Süleyman Sevinç, yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Sevinç, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

REKLAM advertisement1

BİR ANDA YERE YIĞILDI

DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Şehitkamil mahallesinde meydana geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursu'nda (GASMEK) Türkçe öğretmeni olarak görev yapan 39 yaşındaki Süleyman Sevinç, üniversite hazırlık öğrencilerine verdiği dersi bitince eve gitmek için kurumdan çıktığı sırada kalp krizi geçirip yere yığıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Sevinç, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Süleyman Sevinç, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.