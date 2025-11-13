Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep Haberleri: Ders çıkışı kalp krizine yenildi! | Son dakika haberleri

        Ders çıkışı kalp krizine yenildi!

        Gaziantep'te üniversite hazırlık öğrencilerine ders verdikten sonra kurstan ayrılan 39 yaşındaki Türkçe öğretmeni Süleyman Sevinç, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Sevinç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 12:42 Güncelleme: 13.11.2025 - 12:42
        Ders çıkışı kalp krizine yenildi!
        Gaziantep'te üniversite hazırlık öğrencilerine ders verdikten sonra kurstan ayrılan 39 yaşındaki Türkçe öğretmeni Süleyman Sevinç, yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Sevinç, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        BİR ANDA YERE YIĞILDI

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Şehitkamil mahallesinde meydana geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursu'nda (GASMEK) Türkçe öğretmeni olarak görev yapan 39 yaşındaki Süleyman Sevinç, üniversite hazırlık öğrencilerine verdiği dersi bitince eve gitmek için kurumdan çıktığı sırada kalp krizi geçirip yere yığıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Sevinç, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Süleyman Sevinç, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        #Son dakika haberler
        #gaziantep
        Yazı Boyutu
