Süper Lig'de Trabzonspor, 25. haftada Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın uzatma dakikalarında yaşanan pozisyon maça damga vurdu. Bordo-mavili takım, Nwakaeme'nin attığı golle 2-1 öne geçti. Ancak pozisyonla ilgili VAR'dan uyarı geldi. Hakem Halis Özkahya, gol pozisyonu öncesi Abdülkadir Ömür ile Diarra arasındaki mücadeleyi izledi. Özkahya, Abdülkadir'in faul yaptığına karar vererek golü iptal etti. Mücadele 1-1'lik skorla tamamlandı.

Sosyal medyada Trabzonsporlu taraftarlar, pozisyonda faul olmadığını savunarak kararı eleştirdi.