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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK, son 3 maçta Süper Lig'e tutundu - Gaziantep FK Haberleri

        Gaziantep FK, son 3 maçta Süper Lig'e tutundu

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in son 3 haftasındaki başarılı performansıyla küme düşmekten kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 12:08 Güncelleme: 27.05.2024 - 12:08
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        Son 3 maçta Süper Lig'e tutundular
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        Kırmızı-siyahlı takım, istikrarsız bir grafik çizdiği ve genelde alt sıralarda yer aldığı sezonda ligde kalarak taraftarlarını sevindirdi.

        Ligin 35. haftasında evinde karşılaştığı Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, söz konusu haftayı 35 puanla 17. sırada ve düşme potasında bitirdi.

        Devam eden haftada Yukatel Adana Demirspor'u 6-1 yenen kırmızı-siyahlı ekip, 37. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Güneydoğu temsilcisi, son haftada ise Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 yenerek puanını 44 yaptı.

        Gaziantep FK, son 3 haftada aldığı galibiyetlerle ligi tutunmayı başardı.

        Selçuk İnan beşinci galibiyetini aldı

        Gaziantep FK'de ligin 29. haftasında göreve getirilen teknik direktör Selçuk İnan, takımın başında 10 maça çıktı.

        Güneydoğu temsilcisi, Selçuk İnan yönetiminde çıktığı maçların 5'inden galibiyetle ayrılırken, 1'inde berabere kaldı, 4'ünü ise kaybetti.

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