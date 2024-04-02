Gaziantep FK: 0 - Alanyaspor: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Alanyaspor 3-0'lık skorla kazandı.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 6 ve 72'de Ahmed Hassan, 32. dakikada Oğuz Aydın attı.
Bu sonucun ardından Akdeniz temsilcisi puanını 42'ye yükseltti, Gaziantep FK ise 31 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Gaziantep FK, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Alanyaspor ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
3’üncü dakikada orta alandan gelişen Alanyaspor atağında Leroy Fer’in ara pasında topla buluşan Yusuf Özdemir’in kaleci ile karşı karşıya vuruşunu kaleci Nita kurtardı.
5’inci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Richard’ın ortasında topa iyi yükselen Ahmed Hassan’ın kafa vuruşu ağlara gitti: 0-1
19’uncu dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Uğuz Aydın’ın pasında topla buluşan Ahmed Hassan’ın müsait pozisyondaki şutu savunmaya çarparak kornere gitti.
30’uncu dakikada gelişen Gaziantep FK atağında savunmadan atılan uzun topla sol kanatta buluşan Markovic, topla birlikte ceza sahasına girdi. Markovic’in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurduğu şut az farkla auta çıktı.
32’nci dakikada orta alandan başlayan Alanyaspor atağında Ahmed Hassan’ın aşırtma ara pasında topla buluşan Oğuz Aydın’ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurduğu şut ağlara gitti: 0-2
46’ncı dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Dragus’un ceza sahası içerisine ortasında Monterio’nun kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
71’inci dakikada savunmada kaybedilen topu alan Efecan Karaca topu Oğuz Aydın ile buluşturdu. Oğuz’un ara pasında topla buluşan Ahmed Hassan’un vuruşu ağlara gitti: 0-3
77’nci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Bikel’in ortasında top savunmadan döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası dışındaki Mustafa Eskihellaç’ın sert şutu direkten döndü.
82’nci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası dışında topla buluşan Ogün’ün doğrudan kaleye sert şutu direkten döndü.
Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 3-0’lık konuk takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.
STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Suat Güz
GAZİANTEP FK: Nita- Ertuğrul Ersoy (Dk. 42 Arda Kızıldağ), N'koulou, Djilobodji (Dk. 45 Badji), Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Monteiro (Dk. 66 Gradel), Ogün Özçiçek, Maxim (Dk. 75 Furkan), Markovic (Dk. 75 Bikel), Dragus
ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec (Dk. 79 Fatih Aksoy) ,Richard(Dk. 75 Novais), Leroy Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 86 Pıone Sısto), Yusuf Özdemir (Dk. 86 Lima), Hassan (Dk. 79 Jo Hwang)
GOLLER: Dk. 5- 71 Ahmed Hassan, Dk. 32 Oğuz Aydın (Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Aliti, Hadergjonaj (Alanyaspor)