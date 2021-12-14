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Son dakika: Gaziantep - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

Gaziantep - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-2 yenildi. 27 puanda kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor ile aradaki farkı 9'a indirme şansını kullanamadı. Spor yazarları Gaziantep - Fenerbahçe maçını yorumladı

14.12.2021 - 10:00 | Güncelleme: FUTBOL

  • ERMAN TOROĞLU: Pereira'nın sonu... İlk yarı bittiğinde Erol Bulut'a deselerdi "1 puana razı mısın?" diye bence olurdu. Çünkü ilk yarı Fenerbahçe derli toplu oynadı daha fazla atağa çıktı, daha kontrolluydu ve oyuna hakim oldu. Ama ikinci yarı öyle bir görüntü çıktı ki sahneye her geçen dakika Fenerbahçe sabun gibi eridi, Gaziantep tempoyu arttırarak maçı aldı götürdü. İkinci yarı çok kaliteli maç oldu. Zannediyorum ki Erol Bulut planını Fenerbahçe'nin 60'tan sonra oyundan düşmesine göre kurmuş.

  • Şu bir gerçek; Sergen'den sonra Pereira'ya da yol göründü. Mesut attığı golden sonra yedek kulübesine yöneldi, teknik adam da ona doğru hareket etti ama fazla cesareti yoktu. Nitekim Mesut, teknik adama gitmedi ve futbolcu arkadaşlarına yöneldi. Onu hiç sallamadı, tekrar sahaya döndü. Mesut Özil'in olduğu yerde Vitor'un olma şansı bence yok.

  • SERDAR ALİ ÇELİKLER:  Gustavo olmasa kaleye şutu olmayan Antep, Gustavo sayesinde ikinci golü de bularak öne geçti. 2-1'den sonra Fener durdu. Oyuna akıl koyacak İrfan ile enerji verecek Mert Hakan olmayınca "Beyler sakin, devam edelim" diyebilecek kimsenin olmadığı da ortaya çıktı. Kim'in hatasından Antep 3'ü buluyordu. Berke'nin kurtarışından 2 dakika sonra 8 numara pozisyonu ile oyuna dahil olan Zajc eşitliği getirdi.

  • Oyunun ivmesi yine Fener'in lehine dönmüşken bu kez de Kim, geldiğinden beri yaptığı en büyük hatayla golü yedirdi. 3-2'den sonrası Rus Ruleti idi. Ya beraberlik gelecek ya fark açılacaktı. Serdar Dursun, kale ağzından beraberlik golünü kaçırınca son gaz da bitti. Son 10 dakikada Vitor Hoca, 4-4-2'ye döndü ama artık şuursuz bir takım vardı sahada. Crespo ve Osayi'nin emeklerine yazık oldu.

  • AHMET ÇAKAR: Fenerbahçe iyi oynadığı maçı yediği amatörce gollerle kaybetti. Şampiyonluk yarışında önemli bir yara ve camia açısından da sıkıntılı bir durum. Önce Gustavo'dan söz edelim. Yenilen iki golde de hatası var. İlkinde topu kaptırdı, Antepli 50 metreden gol attı. Penaltı öncesi yine Gustavo kaptırdı, frikik oldu. Ardından da penaltı ve Fenerbahçe gol atacağı dakikalarda hep gol yiyen taraf oldu.

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