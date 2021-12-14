ERCAN GÜVEN: Hani "yenildi ama ezilmedi" diye boş bir avunma vardır ya… Gaziantep mağlubiyeti de Fenerbahçe için futbol bağlamında belki öyle ama kaybedilen üç umut puanı ve zamanlama açısından ezilmenin de ötesinde. Oyunu kurtardı, sezonu Antep’te bıraktı Fenerbahçe. Artık hayal bile kurdurmuyorlar Fenerbahçeliye! Sahada pas yapan, topu kaptırdığında çok çabuk dönen bir Fenerbahçe vardı. Çünkü bireysel yetenekler devredeydi. Pereira’nın hayal ettiği ama bir türlü gerçekleştiremediği futbol bu olmalıydı. Günahı da sevabı da futbolculara ait, yenilse bile fena oynamadığı ile avunulacak bir takım yani!