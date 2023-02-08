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Gaziantep deprem son dakika: Depremde Gaziantep'te kaç kişi öldü ve yaralandı? Gaziantep'te yıkılan bina ve ölü, yaralı sayısı

Acı bilanço! Deprem sonrası Gaziantep'te kaç kişi öldü ve yaralandı, kaç bina yıkıldı?

Kahramanmaraş merkezli depremde son durum yetkililer tarafından açıklanıyor. 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Son yüzyılın en büyük felaketine sebebiyet veren deprem 10 ilimizi etkiledi. Depremden en çok etkilenen illerimizden biri de Gaziantep oldu. Depremin ardından Gaziantep'teki son durumu, ölü, yaralı sayısını ve kaç bina yıkıldığına dair bilgileri haberimizde derledik. İşte deprem bölgesi Gaziantep'ten son dakika haberler...

Giriş: 08.02.2023 - 14:10 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat günü sabaha karşı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremin etkileri sürerken saat 13:24'te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Depremin ağır bilançosu yetkililer tarafından açıklanıyor. İşte Gaziantep depreminden son dakika bilgiler...

  • DEPREMDE CAN KAYBI VE YARALI SAYISI ARTIYOR!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Şu an itibarıyla vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444."

  • DEPREM SONRASI GAZİANTEP'TE SON DURUM

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep AFAD'da kurulu Deprem Koordinasyon Merkezi'nde İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün de katıldığı toplantıda depremin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

    Gaziantep genelinde 1646 arama kurtarma personelinin 400'ün üzerine iş makinesi ve ekipmanla enkaz alanlarında çalışma yaptığını bildiren Kurum, 618 sağlık çalışanı ve 243 ambulansın AFAD faaliyetleri kapsamında arama kurtarmada görev yaptığını, diğer alanlarda da 12 bine yakın sağlık çalışanıyla sürecin yürütüldüğünü aktardı.

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şöyle konuştu:

    "Birinci önceliğimiz arama kurtarma faaliyetleri. 55. saatteyiz. 112. saatte İzmir'de biz yavrumuzu enkaz altından canlı kurtardık. Dolayısıyla bu saatler bizim için çok çok önemli. İkinci önemli husus da hasar tespit ve vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını, gıda ihtiyaçlarını giderme süreci.

  • GAZİANTEP'TE KAÇ BİNA YIKILDI VE HASAR GÖRDÜ?

    Bu süreçleri de takip ediyoruz ve bu kapsamda Gaziantep özelinde 900 binamızın ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespitini yaptık. Şu an itibarıyla enkazlarımızda vefat eden vatandaşımızın sayısı 551'e ulaştı. Bu enkazlarda yaralı olarak 5 bin 942 vatandaşımızı kurtarmak suretiyle hastanelerimizde, sahra çadırlarımızda, hem İslahiye'deki hem Nurdağ'daki hastanelerimizde tedavi altına aldık." dedi.

  • DEPREM SONRASI İL İL ÖLÜ VE YARALI SAYISI

      VEFAT YARALI
    KAHRAMANMARAŞ 530 2900
    HATAY 872 2766
    OSMANİYE 293 1315
    ADIYAMAN 720 400
    DİYARBAKIR 92 770
    ŞANLIURFA 95 1791
    GAZİANTEP 481 3890
    KİLİS 22 417
    ADANA 146 2611
    MALATYA 166 3298

     

    *Tablodaki veriler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 7 Şubat 2023 Salı günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göredir.

  • ANTEP KALESİ DE HASAR GÖRDÜ!

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gaziantep'te, tarihi kale de hasar gördü.

    Kalenin etrafındaki demir korkuluklar ise çevredeki kaldırımlara dağıldı. Kalenin yanındaki istinat duvarı da çöktü. Bazı burçlarda ise büyük çatlaklar oluştuğu görüldü.

  • Öte yandan, kalenin yanında bulunan ve 17. yüzyılda inşa edildiği belirtilen tarihi Şirvani Camisi'nin kubbesi ile doğu istikametindeki duvarı kısmen çöktü.

     

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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