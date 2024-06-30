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        Haberler Spor Diğer At Yarışı Gazi Koşusu'nu kazanan jokeyden Arda Güler sevinci - Diğer Haberleri

        Gazi Koşusu'nu kazanan jokeyden Arda Güler sevinci

        98. Gazi Koşusu'nu kazanan jokey Akın Sözen, yarış sonrası milli futbolcu Arda Güler'in sevincini yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 20:19 Güncelleme: 30.06.2024 - 20:21
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        Akın Sözen'den Arda Güler sevinci!
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        Bu yıl 98.’si düzenlenen ve Türk yarışçılık tarihinin derbisi olan Gazi Koşusu’nu Emrah Agun’un sahibi olduğu Dragon Flame, jokey Akın Sözen ile kazandı. Sözen sevincini Veliefendi Hipodromu’na gelen 50 bin yarışseverle birlikte paylaştı.

        Sözen, kupa töreni öncesi pistin kenarına gelerek objektiflere poz verdi. Bir elini kalbine götüren Sözen, diğer elinin işaret parmağıyla da gökleri göstermesi Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in gol sevincini yaptığı anlaşıldı.

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