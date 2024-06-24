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        Haberler Bilgi Yaşam Gazi Koşusu ne zaman, kaç gün kaldı, saat kaçta? 98. Gazi Koşusu nerede?

        Gazi Koşusu ne zaman, kaç gün kaldı, saat kaçta? 98. Gazi Koşusu nerede?

        Türk tarihinin en popüler yarışlarından 98. Gazi Koşusu İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi kabul edilen Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, 98. Gazi Koşusu ödülü hakkında detaylı bilgi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 17:25 Güncelleme: 24.06.2024 - 17:25
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          98. Gazi Koşusu Veliefendi Hipodromu'nda yarışa hazırlanan jokeyler, aynı yerde koşulacak organizasyon için geri sayıma geçti. İşte Gazi Koşusu tarihi

        • 2

          98. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?

          Gazi Koşusu bu yıl, 30 Haziran Pazar günü yapılacak.

          Türk atçılığının en önemli yerlerinden olan Veliefendi Hipodromu’nda yapılacak olan yarış aat 17.15'te başlayacak.

          EN FAZLA KAZANAN MÜMİN ÇILGIN

          Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti.

          Mümin Çılgın; "Helene De Troia" (1960), "Apaçi" (1965), "Nadas" (1974), "Dr. Seferof" (1979), "Dersim" (1981), "Uğurtay" (1985), "Hafız" (1986), "Top Image" (1988) ve "Abbas" (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi.

          Bu yarışı en fazla kazanma başarısını gösteren eküri de "Darling" (1950), "Kusun" (1953), "Atlıhan" (1961), "Melikşah" (1963), "Kayarlı" (1964), "Minimo" (1971), "Akkor" (1972), "Karayel" (1973), "Buğra" (1976), "Toraman" (1982), "Cartagena" (1984), "Hafız" (1986), "Popular Demand" (2005) ile (toplam 13 kez) "Eliyeşil" ekürisi oldu.

          Aktif jokeyler arasında Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu 7 kezle en fazla kazanan isim olarak ön plana çıkıyor. Halis Karataş ise 6 defa bu başarıya ulaştı.

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          GAZİ KOŞUSU'NUN TARİHÇESİ

          Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.

          At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu. Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.

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