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Gazeteci Tolga Akyıldız vefat etti! Tolga Akyıldız kimdir, neden, nasıl ve ne zaman vefat etti? - Magazin haberleri

Gazeteci Tolga Akyıldız vefat etti

Beyin kanaması geçiren gazeteci Tolga Akyıldız'dan acı haber geldi. 50 yaşında hayata veda Akyıldız'ın vefatı sanat dünyasını da yasa boğdu

Giriş: 03.04.2023 - 10:07 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Gazeteci yazar Tolga Akyıldız, beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki Akyıldız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

  • Tolga Akyıldız'ın vefatı, meslektaşlarının yanı sıra sanat dünyasını da yasa boğdu.

  • Tuna Kiremitçi

    30 yıllık arkadaşım gitti. Galatasaray Lisesi'nden beri birbirimizle gurur duyarak büyüdük. Müzik dünyası bilge bir yazarını, İstanbul son beyefendilerinden birini kaybetti. Üzüntüm tarifsiz. Huzur içinde uyu canım kardeşim Tolga Akyıldız.

  • Ayşegül Aldinç

    Ah Tolgacığım çok erken. Çok şaşkın ve üzgünüm.

    Fatma Turgut

    Hepimizin, tüm müzik camiasının başı sağolsun. İnanması çok güç bir haber bu. Tolga Akyıldız aramızdan ayrılmış. Tolga gitmiş.. Erkenden hem de... Ailesine, sevdiklerine, herkese sevgisi kadar sabır diliyorum. Huzurla git Tolga...

  • Ferhat Göçer

    İyi, güzel, aydın bir insan, kıymetli bir gazeteci ve müzik yazarı, meslek yoldaşımız Tolga Akyıldız'ı kaybettik. Çok üzgünüm…

    Gonca Vuslateri

    Sevenlerine sabır diliyorum... Allah rahmet eylesin.

  • Teoman

    Yalan dünya. Nur içinde yat Tolgacığım.

    Yeşim Salkım

    Ne diyeceğimi bilmiyorum çok erken değil mi Tolga...

  • Göksel

    Ah canım Tolga. İnanmak istemiyorum. Mekanın cennet olsun. 

    Hazal Kaya

    Ah canım Tolga... Çok üzgünüm çok...

    Soner Arıca

    Çok erken bir veda oldu bu; şaşkın ve çok üzgünüm… Mekanı cennet olsun...

  • Can Gox

    Ahh Tolga! Senin için bunları yazacağım hiç aklıma gelmezdi. Seni, güzel kalbini, müzik için yaptıklarını, dostluğunu çok özleyeceğim.

  • TOLGA AKYILDIZ HAKKINDA

    Tolga Akyıldız 1973'te İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni ve Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünü bitirdi. Gazetecilik mesleğine 1987'de Hey Dergisi'nde başladı. 1993-1997 arasında GO (Genç Olmak) Dergisi, Akşam Gazetesi, Health&Shape ve Anne&Çocuk dergilerinde editörlük yaptı. 1997'de Blue Jean Dergisi'nde Yayın Yönetmeni olarak görev alan gazeteci 2000'de Blue Jean ve Hey Girl Dergisi'nin yayın direktörlüğünü üstlendi. 2000-2007 yılları arasında bu dergilere ek olarak Max, İstanbul Life ve Auto Show dergilerinin de yayın direktörlüğü görevini yürüttü.

    2012 Yılı'nda Nova Medya Yayıncılık'ta Genel Koordinatörlük görevini üstlendi. Cosmopolitan, Elele, Biba, Marie Claire, Touch İstanbul Dergilerinde köşe yazıları ve röportajları yayımlandı. Milliyet Gazetesi Cadde Eki'nde kaleme almaya başladığı 'Sokak Çocuğu' adlı köşesini 4 yıl sürdüren yazar; Esquire ve 46 Dergileri için köşe hazırladı. Tolga Akyıldız aynı zamanda müzisyenler ve markaları bir araya getiren projeler üreten 'müzikmentor' adlı yapının kurucusuydu. İlk öykü kitabı "Özür Dilerim Çok Sevdim" 2014 yılında yayımlanmıştı.

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