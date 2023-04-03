Gazeteci Tolga Akyıldız vefat etti

TOLGA AKYILDIZ HAKKINDA



Tolga Akyıldız 1973'te İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni ve Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünü bitirdi. Gazetecilik mesleğine 1987'de Hey Dergisi'nde başladı. 1993-1997 arasında GO (Genç Olmak) Dergisi, Akşam Gazetesi, Health&Shape ve Anne&Çocuk dergilerinde editörlük yaptı. 1997'de Blue Jean Dergisi'nde Yayın Yönetmeni olarak görev alan gazeteci 2000'de Blue Jean ve Hey Girl Dergisi'nin yayın direktörlüğünü üstlendi. 2000-2007 yılları arasında bu dergilere ek olarak Max, İstanbul Life ve Auto Show dergilerinin de yayın direktörlüğü görevini yürüttü.



2012 Yılı'nda Nova Medya Yayıncılık'ta Genel Koordinatörlük görevini üstlendi. Cosmopolitan, Elele, Biba, Marie Claire, Touch İstanbul Dergilerinde köşe yazıları ve röportajları yayımlandı. Milliyet Gazetesi Cadde Eki'nde kaleme almaya başladığı 'Sokak Çocuğu' adlı köşesini 4 yıl sürdüren yazar; Esquire ve 46 Dergileri için köşe hazırladı. Tolga Akyıldız aynı zamanda müzisyenler ve markaları bir araya getiren projeler üreten 'müzikmentor' adlı yapının kurucusuydu. İlk öykü kitabı "Özür Dilerim Çok Sevdim" 2014 yılında yayımlanmıştı.