Gazel Nedir? Nazım Biçimi Olan Gazel Ne Demek, Özellikleri ve Örnekleri Neler?

Gazel Nedir? Nazım Biçimi Olan Gazel Ne Demek, Özellikleri ve Örnekleri Neler?

REKLAM advertisement1

Gazel, Divan edebiyatının en yaygın nazım biçimlerinden biridir. Kelime anlamı “kadınlarla sevgi üzerine konuşmak, söyleşmek”tir. Aslen Arap edebiyatında bir nazım biçimi olmayan gazel, kasidelerin içinde aşktan, sevgiliden söz edilen bölümden ayrılarak ayrı bir nazım biçimi olmuştur.

Gazel Nedir?

Genellikle aşk, güzellik, şarap gibi konuların işlenmesi amacıyla yazılan gazel, divan edebiyatının en yaygın nazım biçimlerindendir. Beyitlerden oluşan gazel, aruz ölçüsüyle yazılır. Gazelin beyit sayısı genelde 5 ile 15 beyit arasında değişir. Gazelde her beyit kendi içinde bir anlam bütünlüğü taşırken gazelin tümü belirli bir konu etrafında birleşir. Gazelin bizim edebiyatımızdaki ilk örneklerine 13. yüzyılın ikinci yarısında rastlarız.

REKLAM

Gazel Özellikleri nelerdir?

Beyitlerle yazılır.

İlk beyit kendi içinde, sonraki beyitlerin de ikinci dizeleri ilk beyitle kafiyelidir.

Kafiye düzeni aa, ba, ca, da.. şeklindedir.

Aruz ölçüsüyle yazılır.

Beyit sayısı genelde 5 ile 15 arasında değişmektedir.

5 beyitten daha az beyit sayısı ile yazılan gazellere gazel-i nâ-tamâm denir.

15 beyitten daha fazla beyit sayısı ile yazılan gazellere gazel-i mutavvel denir.

Genellikle aşk, güzellik, şarap, ayrılık, gibi lirik konular işlenir.

Konu olarak halk edebiyatındaki koşma biçimine benzer.

İlk beytine “matla beyit” son beytine “makta beyit” denir.

İlk beyitten sonraki beyte “hüsn-i matla”, son beyitten beyte “hüsn-ü makta” denir.

Gazeldeki en güzel beyte “beyt’ül gazel” denir.

Aruzun her kalıbıyla yazılabilir.

Gazeldeki bütün beyitlerde aynı konunun işlenmesi haline gazele “yek-ahenk gazel” denir.

Bütün beyitleri aynı güzelliğe sahip olan gazellere “yek-avaz gazel” denir.

Gazellerin matladan sonra gelen beyitlerinde mısraların ortadan bölünüp iç kafiye olması haline bu gazellere “musammat gazel” denir.

Gazeller, işledikleri konulara göre isimlendirilirler.

Aşk, ayrılık gibi konuların işlendiği gazellere aşıkane gazel denir.

Sevgilinin güzelliği ve ona duyulan arzu gibi konuların işlendiği gazellere şûhâne gazel denir.

İçki, hayattan zevk alma gibi dünyevi konuların işlendiği gazellere rindane gazel denir.

Tasavvufi konuların işlendiği gazellere sûfiyâne ya da ârifâne gazel denir.

Gazel türünün edebiyatımızdaki en önemli temsilcileri, Hoca Denhani, Fuzuli, Baki, Nef’i, Nedim ve Şeyh Galip’tir.



Gazel Örnekleri Nelerdir?

REKLAM

Hattım hisabın bil dedin gavgalara saldın beni

Zülfüm hayalin kıl dedin sevdalara saldın beni

Geh ebr veş giryan edip geh bad veş püyan edip

Mecnun-ı sergerdan edip sahralara saldın beni

Vaslım dilersin çün dedin lutf edeyin olsun dedin

Yarın dedin birgün dedin ferdalara saldın beni

Baki

Cânı kim cânânı için sevse cânânın sever

Cânı için kim ki cânânın sevse cânın sever

Her kimin âlemde miktârıncadır tab’nda meyl

Ben leb-i cânânımı Hızr Âb-i Hayvân’ın sever

Başa dem düşdükçe taksîr eylemez akar müdam

Ol sebepten muttasıl çeşmim ciğer kanın sever

Fuzuli

Ey dil ey dil niye bu rütbede pür gâmsın sen

Gerçi vîrâne isen genc-i mutalsamsın sen

Secde-fermâ-yi melek zât-ı mükerremsin sen

Bildiğin gibi değil cümleden akvâmsın sen

Rûhsun nefha-i Cibril ile tev’emsin sen

Sırr-ı Hak’sın mesel-i İsi-i Meryem’sin sen

Şeyh Galip

ÖNERİLEN VİDEO