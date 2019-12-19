Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Buna göre ana hissedarlar, sermaye artırsa da belediyelerin gaz dağıtım şirketlerinde var olan (yüzde 10) payları korunacak. Belediyeler, hissedar olarak konumlarını sürdürecek. Şehiriçi doğal gaz dağıtım şirketlerinin çatı örgütü GAZBİR, bu karara “hakkaniyet”li olmadığı gerekçesiyle itiraz etti. EPDK, itirazı karara bağlayacak. Kurum’un, “belediye payları korunsun” yönündeki kararı çerçevesinde itirazı reddetmesi yüksek olasılık olarak değerlendiriliyor.

BELEDİYE PAYLARI

Şehiriçi gaz dağıtım şirketlerinde, ilgili belediyelerin yüzde 10’a kadar payı bulunuyor. Gaz dağıtım şirketinin ana hissedarının sermaye artırması halinde, finansal zorluklar nedeniyle payı oranında bu artışa katılamayacak belediyelerin hissesinin erimesi olasılığı gündeme geldi.

EPDK, bu olasılık karşısında hamle yaptı ve bir karar aldı. Buna göre, özel şirketler, sermaye artırsa da belediyelerin gaz dağıtım şirketlerinde var olan payları korunacak. Belediyeler, hissedar olarak konumlarını sürdürecek.

GAZBİR İTİRAZ ETTİ

Şehiriçi doğal gaz dağıtım şirketlerinin çatı örgütü GAZBİR, bu karara itiraz etti. Sektör kaynakları, bu kararın “hakkaniyet”li olmadığı görüşünü öne sürdü. EPDK’nın, en kısa sürede itirazı karara bağlaması bekleniyor.

Peki, karar değişebilir mi? Kurum’un, “belediye payları korunsun” yönündeki kararı çerçevesinde itirazı reddetmesi yüksek olasılık olarak değerlendiriliyor. Gözler, şimdi EPDK’da…