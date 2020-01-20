20 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Tahincioğlu, Nidapark İstinye ve Nidapark Küçükyalı projelerinde 120 ay vadeli ve 0.59 vade farklı bir ödeme planı sunmaya başladığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, kampanyadan yararlanan kişilere daire satış fiyatı üzerinden yüzde 15 indirim yapıldığı da belirtildi.
2019 yılında ekonomik dalgalanmalar sebebiyle sektöründe tedirgin bir yıl geçirdiğini söyleyen Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, "Konut faiz oranlarının düşmesi, faiz indirimleri gibi adımlarla tekrar hareketlenme başladı. Gayrimenkul sektöründe pozitif rüzgarlar esmeye başladı. Merkez Bankası’nın faiz oranını düşürmesiyle birlikte biz de yıla hızlı bir başlangıç yaptık. Yatırım yapmak için çok uygun bir dönem. Atılan tüm bu adımların sektörümüzü daha iyi bir noktaya getireceğine inanıyorum" dedi.
Emlak Konut ile birlikte ilerledikleri Nidapark Küçükyalı projesinde inşaata devam ettiklerini bildiren Tahincioğlu, "Haziran 2020’den itibaren teslimlerine başlamayı planlıyoruz. Proje içerisinde yer alan konutların ve ofislerin yanı sıra loft daireler ve teraslı dubleks konutlar da yer alacak. Nidapark İstinye projemizi ise Panorama, Vadi ve Koru olmak üzere de 3 faza ayırdık" ifadesini kullandı.
Yeni projeleri ile ilgili de bilgi veren Tahincioğlu, "Kağıthane’de Şişli Beşiktaş Beyoğlu ve Eyüp’e komşu olan Nidapark Ayyıldız projemizin de inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Yatay mimarisi ile dikkat çeken projemiz için de peşin alımlar da yüzde 20 indirim ve 24 ay 0 sıfır faiz ödeme seçeneği bulunuyor” diye konuştu.
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