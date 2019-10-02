Gayriihtiyari sözcüğü nasıl yazılır? Gayriihtiyari birleşik mi, ayrı mı yazılır? Gayriihtiyari ne demek? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

GAYRİİHTİYARİ DOĞRU YAZIMI NASIL?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, gayriihtiyari şeklinde birleşik olarak yazıldığı ortaya çıkıyor.

Birçok örnekte görülen "gayri ihtiyari, gayrı ihtiyari, gayrıihtiyari" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "gayriihtiyari"dir.

GAYRİİHTİYARİ NE DEMEK?

TDK sözlüğüne göre gayriihtiyari; "istemeksizin, düşünmeden, elinde olmayarak" anlamına gelmektedir. Gayriihtiyari sözcüğü Türkçemize Arapçadan geçmiştir.