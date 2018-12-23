Gatwick Havalimanı'nı durduran İHA krizinde iki gözaltı

Londra'daki Gatwick Havalimanı'da uçuşların yaklaşık 36 saat durmasına neden olan insansız hava araçlarıyla (İHA) ilgili olarak iki kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Olayla ilgili olarak 47 yaşındaki bir adam ile 54 yaşındaki bir kadının gözaltına alındığı açılandı. Şüpheliler Gatwick Havalimanı'na yaklaşık 10 km mesafede bulunan Crawley'de gözaltına alındı.

Havalimanının bulunduğu Sussex bölgesi polisinin, İHA'ların "suç unsuru" olarak kullanıldığı olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İHA'ların havalimanının uçuş sahasına girmesi nedeniyle Çarşamba gecesi havalimanına iniş ve kalkışlar durmuş, olay yaklaşık 140 bin yolcunun seyahat planlarını olumsuz etkilemişti. Olay nedeniyle 1000'den fazla uçuş iptal edildi ya da başka havaalanlarına yönlendirildi.

Gatwick'ten uçuşlar Cuma sabahından itibaren kademeli olarak normal seyrine döndü ancak Cuma akşam saatlerinde İHA'ların yeniden görüldüğü haberleri üzerine kısa süreli olarak askıya alındı.

Havalimanı yetkilileri bugün yapılması planlanan 757 uçuşun tamamının yapılmasını hedeflediklerini açıkladı. Sadece bugün 124 bin 484 yolcunun havalimanı kullanması bekleniyor.

Ancak yolcular, 3 güne yayılan olayın etkileri tam olarak atlatılana kadar, uçuşlarda rötar ve iptaller olabileceğine dair uyarıldı.

Gatwick Havalimanı'nı kullanacak yolcuların, yola çıkmadan önce uçuş statülerini ilgili havayolları ile kontrol etmesi öneriliyor.

Olası bir duruma "müdahale etmek ve yatıştırmak" üzere güvenlik görevlilerinin havalimanı çevresindeki görevlerini sürdürdüğü belirtildi.

Görgü tanıkları ve muhbirler aranıyor

Yetkililer havalimanı yakınlarında yaşayanlardan "uyanık" olmalarını ve şüpheli durumları polise bildirmelerini istedi.

Havalimanından yapılan açıklamada "Yolcularımızın güvenliğine kast edecek tehditleri yatıştırmak üzere, her türlü bilgi ve ihbara açığız" dendi.

Gatwick'te neler yaşandı?

Çarşamba akşamı yerel saatle 21:00 sıralarında havalimanının hava sahasının çevresindeki çitlerin üstünde iki insansız hava aracı tespit edilmesi üzerine uçuşlar durduruldu.

Havalimanı Perşembe sabaha karşı 03:01'de yeniden açıldı ama bu çok kısa sürdü. İHA'ların yeniden ortaya çıkması üzerine 45 dakika sonra uçuşlar yeniden durduruldu.

Havalimanından kalkışlar iptal edilirken, iniş yapacak uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.

İptallerden sadece Çarşamba gecesi yaklaşık 10 bin yolcu etkilendi.

Perşembe gece yarısı itibariyle krizden etkilenen yolcu sayısı yaklaşık 120 bini buldu.

Havalimanının kapatıldığı Çarşamba gecesinden itibaren İHA'lar yaklaşık 50 kez hava sahasına girdi.

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson sorunu çözmek üzere havalimanına asker de gönderdi.

Yolcular tazminat alabilecek mi?

İngiltere Sivil Havacılık Kurumu durumun "olağan dışı" olması nedeniyle havayollarının tazminat ödeme zorunluluğu bulunmadığını belirtti.

Ancak havayolu şirketleri seyahat etmekten vazgeçen ya da uçuş tarihlerini değiştirmek zorunda kalan yolculara para iadesi yapmak zorunda.

Ulaştırma Bakanı Grayling olayın havayolu şirketlerinin sorumluluğunun çok ötesinde olduğunu ve gelecekte seyahat sigortalarının bu gibi durumları da kapsaması gerektiğini belirtti.