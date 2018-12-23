Gatwick Havalimanı'nı durduran İHA krizinde iki gözaltı

23 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Londra'daki Gatwick Havalimanı'da uçuşların yaklaşık 36 saat durmasına neden olan insansız hava araçlarıyla (İHA) ilgili olarak iki kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
Olayla ilgili olarak 47 yaşındaki bir adam ile 54 yaşındaki bir kadının gözaltına alındığı açılandı. Şüpheliler Gatwick Havalimanı'na yaklaşık 10 km mesafede bulunan Crawley'de gözaltına alındı.
Havalimanının bulunduğu Sussex bölgesi polisinin, İHA'ların "suç unsuru" olarak kullanıldığı olayla ilgili soruşturması sürüyor.
İHA'ların havalimanının uçuş sahasına girmesi nedeniyle Çarşamba gecesi havalimanına iniş ve kalkışlar durmuş, olay yaklaşık 140 bin yolcunun seyahat planlarını olumsuz etkilemişti. Olay nedeniyle 1000'den fazla uçuş iptal edildi ya da başka havaalanlarına yönlendirildi.
Gatwick'ten uçuşlar Cuma sabahından itibaren kademeli olarak normal seyrine döndü ancak Cuma akşam saatlerinde İHA'ların yeniden görüldüğü haberleri üzerine kısa süreli olarak askıya alındı.
Havalimanı yetkilileri bugün yapılması planlanan 757 uçuşun tamamının yapılmasını hedeflediklerini açıkladı. Sadece bugün 124 bin 484 yolcunun havalimanı kullanması bekleniyor.
Ancak yolcular, 3 güne yayılan olayın etkileri tam olarak atlatılana kadar, uçuşlarda rötar ve iptaller olabileceğine dair uyarıldı.
Gatwick Havalimanı'nı kullanacak yolcuların, yola çıkmadan önce uçuş statülerini ilgili havayolları ile kontrol etmesi öneriliyor.
Olası bir duruma "müdahale etmek ve yatıştırmak" üzere güvenlik görevlilerinin havalimanı çevresindeki görevlerini sürdürdüğü belirtildi.
Görgü tanıkları ve muhbirler aranıyor
Yetkililer havalimanı yakınlarında yaşayanlardan "uyanık" olmalarını ve şüpheli durumları polise bildirmelerini istedi.
Havalimanından yapılan açıklamada "Yolcularımızın güvenliğine kast edecek tehditleri yatıştırmak üzere, her türlü bilgi ve ihbara açığız" dendi.
İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson sorunu çözmek üzere havalimanına asker de gönderdi.
İngiltere Sivil Havacılık Kurumu durumun "olağan dışı" olması nedeniyle havayollarının tazminat ödeme zorunluluğu bulunmadığını belirtti.
Ancak havayolu şirketleri seyahat etmekten vazgeçen ya da uçuş tarihlerini değiştirmek zorunda kalan yolculara para iadesi yapmak zorunda.
Ulaştırma Bakanı Grayling olayın havayolu şirketlerinin sorumluluğunun çok ötesinde olduğunu ve gelecekte seyahat sigortalarının bu gibi durumları da kapsaması gerektiğini belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!