        GastroFest'in finali Aslı Hünel'den

        GastroFest'in finali Aslı Hünel'den

        Aslı Hünel, GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı, konser sonrası Gazianteplilerle sıra gecesinde halaya katıldı ve çiğ köfte yoğurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 08:11 Güncelleme: 25.09.2025 - 08:11
        GastroFest'in finali Aslı Hünel'den
        Aslı Hünel, GastroAntep Kültür Yolu Festivali'ndeki konseri için gittiği Gaziantep'te sıra gecesine de katıldı.

        Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Aslı Hünel konseri, Gazianteplilerden yoğun ilgi gördü.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, hafta sonu Aslı Hünel konseriyle sona erdi.

        Konser sonrası orkestra şefinin doğum günü için sürpriz bir karar alan Hünel, ekip arkadaşlarını da yanına alarak soluğu sıra gecesinde aldı.

        Gecede çiğ köfte yoğurup tadım yapan sanatçı, daha sonra Gazianteplilerle birlikte halaya katılıp zılgıt çekti.

        #GastroANTEP Kültür Yolu Festivali
        #Aslı Hünel

        Habertürk Anasayfa