Gastrit belirtileri ve tedavisi

Midenin mukozasında oluşan iltihap, kızarma gibi deformasyonlar sonucunda gelişen bir rahatsızlık olan gastrit birçok kişinin korktuğu hastalıklardandır. Kişiler tarafından sıklıkla araştırılan gastrit hakkındaki bilgileri yazımızın devamında okuyabilirsiniz. İşte gastrit hakkında merak edilenler…
Midenin iç yüzeyini kaplayan zarlara mukoza adı verilir. Bu zarlarda oluşan iltihaba da gastrit adı verilmektedir. Midede asit üretiminin çok fazla artması sonucu mide iç yüzeyinde oluşan inflamasyonlar hastaların hayat kalitelerini büyük oranda düşürmektedir. Bu nedenle gastrit belirtileri, tedavisi gibi bilgiler birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Gastrit hakkında akla gelebilecek soruları ve gastritle ilgili bilgileri yazımızda sizler için derledik. İşte o bilgiler…
Gastrit Nedir
Midenin iç yüzeyinde mukoza ismi verilen bir zar bulunmaktadır. Midenin içi bu zarla kaplıdır. Mukozanın herhangi bir sebepten ötürü iltihaplanması sonucunda meydana gelen hastalığa gastrit adı verilir. Gastrit akut ve kronik olarak ikiye ayrılmaktadır. Akut gastritte aniden gelişen iltihap söz konusu olmakla birlikte şiddetli ağrı, iştahsızlık, bulantı gibi hayatı doğrudan etkileyen belirtiler görülmektedir. Kronik gastrit genellikle tedavi edilmeyen başka faktörler nedeniyle zaman içerisinde ortaya çıkmakta ve hayat kalitesini düşürücü belirtiler vermektedir.
Gastrit Neden Olur
Akut ve kronik gastrit nedenleri farklıdır. Mide mukozasında ani bir şekilde gelişen Akut gastrit aşırı stres, alkol, asprin ve ağrı kesici gibi ilaçlar sebebiyle meydana gelmektedir. Kronik gastrit ise genellikle helicobacter pylori adı verilen ve insanların neredeyse tümünün hayatlarının bir bölümünde karşılaştıkları bir bakteri sebebiyle gelişir. Eğer midedeki helicobacter pylori uzun süre tedavi edilmezse zaman içerisinde kronik gastrite yol açan bir bakteridir.
Sık ve aşırı alkol tüketimi, asitli gıdaların fazla tüketimi, yağlı ve ağır yiyeceklerin sık sık tüketilmesi de uzun vadede kronik gastrite yol açabilen faktörler arasındadır. Gastrit de tedavi edilmediğinde kansere neden olabilmektedir.
Gastrit Belirtileri
Gastrit, akut ve kronik gastrit olarak ikiye ayrılır. Bu iki gastrit çeşidinin belirtileri farklılık göstermektedir.
Akut gastrit belirtileri şöyledir:
- Kanlı veya çok koyu renkli dışkılama
- Mide bulantısı ya da istifra
- Karında ve midede şişkinlik hissedilmesi
- Midede gerginlik hissedilmesi
- Geğirme isteği ve gaz artışı
- Ağızda acı tat hissedilmesi
- Midede sertlik
- Karında ve midede şiddetli ağrı
Kronik gastrit belirtileri ise şu şekilde sıralanabilir:
- Ağızda acı tat hissedilmesi
- İştahsızlık, çabuk gelişen tokluk hissi
- Mide ve karında gerginlik, şişlik hissedilmesi
- Koyu renkli dışkılama
- Kronik gastritte mide ağrısı hissedilmemektedir.
Gastrit Tedavisi
Gastrit nasıl geçer sorusu kişiler tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Gastrit tedavisi mide asidini düzenleyici ilaçlarla birlikte beslenme tarzını değiştirmektir. Aşırı yağlı, asit oranı yüksek yiyeceklerle asitli ve alkollü içeceklerin günlük diyetten tamamen çıkarılması uzmanlar tarafından gastrit tedavisinde önerilmektedir. Helikobakter pylori bakterisinden kaynaklanan gastritin tedavisi antibiyotik kullanımını da içermektedir. Gastrit tedavisi muhakkak uzman bir hekim kntrolünde onun önerileri ve reçeteleri uygulanarak yapılmalıdır.
Gastrit Ağrısına Ne İyi Gelir
Gastritte zaman zaman mide ağrıları gelişebilmektedir. Birçok kişi, bu ağrıları hafifletme ya da ortadan kaldırma metotlarını araştırmaktadır. Gastrit bitkisel tedavi yolları ile de şikayetleri giderilebilen bir rahatsızlıktır. Bitkisel yöntemler hastalığı ortadan kaldırmasa da şikayetlerinin azaltılmasında rol oynamaktadır. Yulaf, asit oranı düşük meyve ve sebzeler, yeşil çay, bal, adaçayı, süt, yoğurt gibi gıdaların gastrit şikâyetlerini azaltmada etkili olduğu bilinmektedir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!