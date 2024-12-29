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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Gasperini: Zaniolo önemli bir oyuncu haline geldi - Beşiktaş Haberleri

        Gasperini: Zaniolo önemli bir oyuncu haline geldi

        Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Galatasaray'dan kiralık olarak kadrolarına kattıkları Nicolo Zaniolo hakkında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2024 - 15:44 Güncelleme: 29.12.2024 - 15:44
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        "Zaniolo önemli bir oyuncu haline geldi"
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        Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Galatasaray'dan kiraladıkları Nicolo Zaniolo için konuştu.

        Gasperini yaptığı açıklamada, "Zaniolo, maçtan maça daha iyi tepkiler vermeye başladı. Son zamanlar daha fazla süre almaya başladı. Sürekli gelişiyor. Lazio ve Cagliari maçlarında önemli bir rol oynadı ve fark yarattı. Atletik açıdan da gelişiyor." dedi.

        "ÖNEMLİ BİR OYUNCU OLDU"

        Açıklamalarına devam eden deneyimli teknik adam, "Şu ana kadar bana hiç sorun çıkarmadı. Her zaman büyük bir istekle çalışıyor. Fiziksel olarak kötü durumdaydı ve tekrar eski haline gelebilmesi için zamana ihtiyacı vardı. Şimdi önemli bir oyuncu haline geldi." ifadelerini kullandı.

        OYUNCUNUN PERFORMANSI

        Galatasaray'dan 6.4 milyon euro bedelle kiralanan İtalyan yıldızın sözleşmesinde 15.5 milyon euro şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. Anlaşmada ayrıca şarta bağlı 2 milyon euro da bonus yer alıyor. Atalanta'da bu sezon 18 maçta sahaya çıkan Zaniolo, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

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