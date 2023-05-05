Gasp ettikleri 1,5 milyon euroyu pazar arabasıyla taşıdılar!

1,5 MİLYON EUROLUK GASP GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Sancaktepe, Kemal Türkler Mahallesi, Sümer Caddesi'nde 27 Şubat Pazartesi saat 16.20 sıralarında altın alım-satım işiyle uğraşan mağdur N.D.'nin içinde bulunduğu otomobilin önü başka bir araç tarafından kesildi. Araçtan inen silahlı 4 şüpheli, önce N.D.'yi darp ettikten sonra, çevredekilerin korkulu bakışları arasında bagajda içinde 1,5 milyon Euro para bulunan çantayı alarak kaçtılar. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin müdahale etmek isteyen vatandaşları da silah gösterip uzaklaştırdıkları görüldü.