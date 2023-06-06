Gaşiye Suresi Türkçe Anlamı
Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.
1.Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi?
2.O gün birtakım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir.
3.Çalışmış, (boşa) yorulmuşlardır.
4.Kızgın ateşe girerler.
5.Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler.
6.Onlara, acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur.
7.O, ne besler ne de açlıktan kurtarır.
8.O gün birtakım yüzler vardır ki, nimet içinde mutludurlar.
9.Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar.
10.Yüksek bir cennettedirler.
11.Orada hiçbir boş söz işitmezler.
12.Orada akan bir kaynak vardır.
13, 14, 15, 16.Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır.
17.Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır!
18.Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir!
19.Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir!
20.Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır!
21.Artık sen öğüt ver! Sen ancak bir öğüt vericisin.
22.Sen, onlar üzerinde bir zorba değilsin.
23, 24.Ancak, kim yüz çevirir, inkâr ederse, Allah onu en büyük azaba uğratır.
25.Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir.
26.Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir.