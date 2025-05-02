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        Haberler Bilgi Yaşam Garanti BBVA mobil uygulaması çöktü mü? AÇIKLAMA GELDİ! Garanti Bankası mobil uygulamasına neden giriş yapılmıyor, düzeldi mi, ne zaman düzelecek ve son durum nedir?

        Garanti BBVA mobil uygulaması çöktü mü? Garanti Bankası BBVA mobil uygulamasına neden giriş yapılmıyor, ne zaman düzelecek?

        Türkiye'de milyonlarca müşteriye sahip Garanti Bankası mobil uygulamasına 2 Mayıs Cuma günü giriş yapılamıyor. Konu hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan kullanıcılar, mobil uygulamaya giriş yapamadıklarını ifade etti. Bir süre devam eden teknik problemle ilgili kullanıcılar ekranlarında ''Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçeleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz'' yazısıyla karşılaştı. Peki, Garanti Bankası mobil çöktü mü? Garanti Bankası BBVA mobil uygulamasına neden giriş yapılmıyor, ne zaman düzelecek? İşte Garanti Bankası uygulamasında son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 16:33 Güncelleme: 03.05.2025 - 00:11
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        • 1

          Garanti Bankası BBVA kullanıcıları mobil uygulamaya giriş yapamayınca Garanti Bankası mobil uygulaması çöktü haberleri gündeme geldi. Mobil uygulamaya giriş yapamayan ve bankacılık işlemlerini gerçekleştiremeyen binlerce müşteri durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Konu hakkında kurumdan açıklama geldi. Peki, 2 Mayıs Garanti Bankası mobil çöktü mü, neden giriş yapılmıyor, düzeldi mi, son durum ne?

        • 2

          GARANTİ BANKASI ÇÖKTÜ MÜ?

          Garanti BBVA’nın mobil bankacılık hizmetine erişmeye çalışan kullanıcılar, 2 Mayıs itibarıyla uygulamada çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını belirtiyor. Kullanıcılar, uygulamaya giriş yapmaya çalıştıklarında "Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen faha sonra tekrar deneyiniz" mesajıyla karşılaştıklarını aktarıyor.

        • 3

          GARANTİ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

          Garanti Bankası dijital kanallar ve çağrı merkezlerine erişimde yaşanan sorunun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını ve herhangi bir siber saldırının olmadığını açıklarken, "Sorunun en kısa sürede tamamen çözüme kavuşması için ilgili birimlerimiz yoğun şekilde çalışmaktadır" denildi.

          Bankadan yapılan son açıklamada ise, "Bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz için AVM gibi yasal kapanış zorunluluğu bulunan lokasyonlar hariç olmak üzere, tüm şubelerimiz bu gece 00:00'a kadar açık olacaktır" denildi.

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