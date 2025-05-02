GARANTİ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Garanti Bankası dijital kanallar ve çağrı merkezlerine erişimde yaşanan sorunun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını ve herhangi bir siber saldırının olmadığını açıklarken, "Sorunun en kısa sürede tamamen çözüme kavuşması için ilgili birimlerimiz yoğun şekilde çalışmaktadır" denildi.

Bankadan yapılan son açıklamada ise, "Bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz için AVM gibi yasal kapanış zorunluluğu bulunan lokasyonlar hariç olmak üzere, tüm şubelerimiz bu gece 00:00'a kadar açık olacaktır" denildi.