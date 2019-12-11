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Garanti BBVA'nın Global Ödemeler ürünüyle SWIFT FileAct kanalını Türkiye operasyonları için kullanan ilk Türk firması Doğan Holding iştiraki Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. oldu.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Doğan Holding Garanti BBVA ile devam eden iş birliği kapsamında, hazine operasyonlarını SWIFT FileAct kanalı aracılığıyla gerçekleştirmeye başladı.
Bu kapsamda Doğan Holding iştiraki Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş., Garanti BBVA’nın hem lokal hem de uluslararası firmaların Türkiye'deki hazine operasyonları için geliştirdiği 'Global Ödemeler' ürününü kullanarak SWIFT FileAct kanalı vasıtasıyla işlemlerini gerçekleştiren ilk Türk firması oldu.
Verilen bilgiye göre, Garanti BBVA, söz konusu ürünüyle kurumsal müşterilerine hazine işlemlerini merkezileştirerek tek bir kanaldan yönetebilme imkanı sunuyor.
'YURT DIŞINDAKİ SİSTEMLERİ TÜRKİYE'DE SUNUYORUZ'
Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, "Kurumsal bir Türk firması, ilk kez Türkiye operasyonları için SWIFT FileAct kanalını kullanarak Garanti BBVA ile işlem gerçekleştirdi. Yurt dışında kullanılan veya gelişmekte olan sistemleri Türkiye’deki kurumsal müşterilerimizin hizmetine sunmak her zaman önceliklerimiz arasında yer alıyor. Hazine operasyonlarını merkezi olarak yöneten uluslararası ve Türkiye'de yerleşik kurumlar Global Ödemeler ürünümüzü kullanarak bankacılık işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Global Ödemeler ürünümüzün yanı sıra uluslararası ödemeler alanında müşteri odaklı, şeffaf, daha hızlı ve takip edilebilir ürünler sunmak üzere inovatif çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
Doğan Holding İcra Kurulu Üyesi ve CFO’su Bora Yalınay ise Doğan Holding ve bağlı grup şirketleri olarak yeni teknolojilere çok önem verdiklerini aktararak, "2011'den beri devam eden Hazine ve Risk Yönetim Sistemleri yatırımlarımızın yanı sıra tüm dünyada finansal ortak ödeme platformu olan SWIFT sistemine 2018'de üye olduk. Grubumuzun ödeme altyapısını güvenli bir şekilde bankalarla entegre olarak SWIFT üzerinden gerçekleştirmeye başladık. Bu sistemle alınan banka ekstre bilgilerini ERP sistemleriyle entegre ederek hızlı ve dijital muhasebe alanında önemli bir adım attık" ifadelerini kullandı.
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