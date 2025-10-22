Garanti BBVA Genç Konserleri kasımda devam edecek

Habertürk
        Garanti BBVA Genç Konserleri, kasım ayında da müzik tutkunlarını bekliyor

        Giriş: 22.10.2025 - 14:00 Güncelleme: 22.10.2025 - 14:00
        Garanti BBVA Genç Konserleri, kasım ayında da farklı müzik türlerini aynı çatı altında bir araya getiren sanatçıları İstanbul'un sevilen sahnelerine taşıyor.

        Ayın ilk konseri, 2 Kasım’da Blind sahnesinde gerçekleşecek. Soul, funk ve psychedelic tınıları harmanlayan güçlü sahne performanslarıyla tanınan Monophonics, izleyicilere duygusal yoğunluğu yüksek, enerjik bir gece yaşatacak.

        Kasım ayının bir diğer özel konserinde, 13 Kasım’da Nardis Jazz Club’da sahne alacak Yahya Dai Quartet, “Remembering Ben Webster” projesiyle caz tarihinin ikonik isimlerinden Ben Webster’a saygı duruşunda bulunacak. Quartet, nostaljik caz tınılarını modern yorumlarla harmanlayarak izleyicilere duygusal ve zarif bir performans vaat edecek.

        19-20 Kasım tarihlerinde ise Nardis Jazz Club’da sahne alacak olan Brian Charette Trio, org, davul ve gitar üçlüsünün güçlü uyumunu sahneye taşıyacak. Modern cazın özgün dokularını dinamik doğaçlamalarla birleştiren trio, iki gece üst üste caz severlerle buluşacak.

        Kasım Takvimi:

        Monophonics – 2 Kasım, Blind

        Yahya Dai Quartet – “Remembering Ben Webster” – 13 Kasım, Nardis Jazz Club

        Brian Charette Trio – 19-20 Kasım, Nardis Jazz Club

