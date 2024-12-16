Garanti BBVA faizsiz esnaf kredisi veriyor: Başvuru nasıl yapılır?
Garanti BBVA, esnaflara özel 50 bin TL'ye varan faizsiz kredi veriyor. Başvurusu kabul edilen esnaflar 25 bin TL kredi, 25 bin TL taksitli nakit avans olmak üzere 50 bin TL nakdi faizsiz alabiliyor. Peki, başvuru nasıl yapılır? İşte, detaylar...
Giriş: 16.12.2024 - 10:24 Güncelleme: 16.12.2024 - 10:24
Garanti BBVA kampanyasına göre esnaflar, 25 bin liraya kadar faizsiz kredi ve 25 bin liraya kadar faizsiz taksitli nakit avans seçeneklerinden yararlanılabiliyor.
GARANTİ BBVA FAİZSİZ KREDİ NASIL ALINIR?
Bankacılık hizmeti almak isteyenler Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirdikten sonra "Müşterimiz Olun" adımlarını tamamlayarak, banka hesabı açabilir ardından faizsiz kredi için başvuru yapabilir.
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