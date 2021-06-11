Garanti BBVA'dan 'yeşil' ticari kredi

Garanti BBVA, enerji kimlik belgesine sahip bina yapıp satanlara yönelik olarak yeşil ticari kredi ürününü hayata geçirdi. Yeşil ticari krediden A veya B sınıfı enerji kimlik belgesine sahip yapsatçılar, uygun faiz oranlarıyla, masrafsız ve komisyonsuz faydalanabilecek. Yapsatçılar tarafından inşa edilen A veya B sınıfı enerji kimlik belgesine sahip konutları alanlar da 2017’den beri sunulan Yeşil Mortgage kredisini avantajlı şekilde kullanabilecek.
Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, “Garanti BBVA olarak, her ürünümüzün sürdürülebilir finansa yönelik olmasını önemsiyoruz. Bu kapsamda 15 yıldır sürdürülebilir finans konusunda hayata geçirdiğimiz pek çok yenilikçi ürüne bir yenisini daha ekleyerek, yapsatçı KOBİ’lere yönelik ilk yeşil ticari kredi ürünümüzü sunmaya başladık. Günümüzde bina yaparken herkesin enerji kimlik belgesi alma zorunluluğu bulunuyor. Ancak A veya B sınıfa göre inşa edilen binaların çevreci özellikleri daha yüksek ve daha sürdürülebilir oluyor. Biz de yapsatçı KOBİ’lere yönelik hayata geçirdiğimiz yeşil ticari kredi ürünümüzle A veya B sınıfında bina inşa edenlere avantaj sunarak daha sürdürülebilir konutların üretilmesine destek olmayı ve bu konudaki farkındalığın artmasını amaçlıyoruz. Yapsatçıların inşaat için gerekli finansmanı avantajlı koşullarda kullanmasını sağlarken bu krediyle üretilen konutların satışı için de halihazırda sunduğumuz Yeşil Mortgage ürünümüzün kullanılmasını sağlayacağız. Bu sayede yapsatçılarımıza yaparken de satarken de avantaj sağlayarak bütünsel bir destek sunuyoruz. Banka olarak, önümüzdeki yıllarda yeşil kredi ürünümüzle ülkemizdeki sürdürülebilir binaların artmasına katkıda bulunmaktan ve daha çok kişinin A veya B sınıfı enerji kimlik belgesine sahip binalarda yaşamasından büyük mutluluk duyacağız.” dedi.
Garanti BBVA Mortgage Genel Müdürü Erhan Şatana ise “Garanti BBVA Mortgage olarak, Türkiye’nin kentsel dönüşüm, enerji verimliliği ve yeşil bina konularında bilinçlendirilmesine önemli katkılarda bulunuyoruz. 2017 yılında hayata geçirdiğimiz Yeşil Mortgage ürünümüzle, enerji verimliliği yüksek binalara bugüne kadar 1.2 milyar TL’nin üzerinde kaynak sağladık. Bu bilinç çerçevesinde büyük bir fırsat olarak gördüğümüz enerji verimliliği yüksek binaları kapsayan projelere fazlasıyla önem veriyoruz. Bu binaları geliştiren firmalarımızı da destekleyecek ürünümüzle konunun daha geniş çaplı ele alınarak gelişmesine destek olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu ürünle yeşil konut üreten firmaların yanında olurken, yeşil konut alan müşterilere de avantaj sağlamaya devam edeceğiz. Müşterilerimize avantajlı faiz oranlarıyla konut kredisi sunarken, tahsis masrafında da %50 indirim sağlayacağız.” diye konuştu.
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