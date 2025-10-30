Habertürk
        Garanti BBVA'dan 9 ayda 84.5 milyar TL net kâr

        Garanti BBVA'dan 9 ayda 84.5 milyar TL net kâr

        Yılın ilk 9 ayında Garanti BBVA'nın net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26.2 artarak 84 milyar 473 milyon TL oldu. Sonuçları değerlendiren Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten "Mevcut ekonomik koşullar, fiyatlama ve bilanço yönetiminde yüksek bir disiplin gerektirirken, Garanti BBVA olarak etkin fiyatlama stratejimiz ve müşteri odaklı yaklaşımımızla kârlılıkta fark yaratmayı sürdürdük" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 10:08 Güncelleme: 30.10.2025 - 10:08
        Garanti BBVA'dan 9 ayda 84.5 milyar TL net kâr
        Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 30 Eylül 2025 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 9 ayında, net kârı 84 milyar 473 milyon 850 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 4 trilyon 207 milyar 80 milyon 704 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 3 trilyon 227 milyar 622 milyon 852 bin TL oldu. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı, %69,1 ile müşteri mevduatları oluşturmaya devam etti. Müşteri mevduat tabanı, yılın ilk 9 ayında %38,7 büyüme ile 2 trilyon 907 milyar 826 milyon 740 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan bankanın sermaye yeterlilik oranı %16,3*, özkaynak kârlılığı %30,9, aktif kârlılığı ise %3,1 seviyelerinde gerçekleşti.

        "MEVCUT KOŞULLAR YÜKSEK DİSİPLİN GEREKTİRİYOR"

        Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten şunları söyledi: “Üçüncü çeyrek, para politikasında dezenflasyon hedefiyle uyumlu bir normalleşme sürecinin başladığı bir dönemdi. Politika faizinde toplam 550 baz puanlık indirimin gerçekleştiği bu çeyrekte, Eylül ayı TL mevduat maliyetlerinin, regülasyon kaynaklı uygulamaların da daha sınırlı bir şekilde aşağı geldiğini gözlemledik. Mevcut ekonomik koşullar, fiyatlama ve bilanço yönetiminde yüksek bir disiplin gerektirirken, Garanti BBVA olarak etkin fiyatlama stratejimiz ve müşteri odaklı yaklaşımımızla kârlılıkta fark yaratmayı sürdürdük.”

        Akten, bankanın 3. çeyrek performansını şu sözlerle değerlendirdi: “3.çeyrekte aktif bilanço yönetimimizle marjlarımızı etkin biçimde yönettik; TL kredilerde aldığımız pazar payı ile liderliğimizi pekiştirirdik. Müşterilerin ‘ana bankası’ olduğumuzun bir göstergesi olan mevduat tabanımızı da güçlendirmeye devam ediyoruz.

        "MEVDUAT KOMPOZİSYONUNDA TL LEHİNE DÖNÜŞÜM İVME KAZANDI"

        Mevduat kompozisyonunda Türk Lirası lehine dönüşüm son yıllarda önemli bir ivme kazandı; bu dönemde sektör, artan fonlama maliyetlerini ve düzenleyici otoritelerin tanımladığı hedefleri birlikte yönetebilmek için yoğun bir çaba gösterdi. Maliyetlerin bu kadar ön planda olduğu bir dönemde, vadesiz mevduatların önemini de bir kez daha görmüş olduk ve toplam içindeki vadesiz mevduat bazımız %43 seviyesine ulaştı. Bu başarıda Radikal Müşteri Perspektifi yaklaşımımızla müşterilerimizin ihtiyaçlarına kişiselleştirilmiş çözüm önerileri sunmak amacıyla, tüm ürün ve süreçlerimizi müşterilerimizin gözüyle yeniden tasarlamamızın payı büyük. Bu yaklaşım, finansal performansımızın ardındaki asıl itici gücü oluşturuyor. Böylece güçlü bilanço disiplinimizi, müşteri deneyimi, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir büyüme ekseninde bütünleştiriyor; uzun vadeli değer yaratma hedefimizde istikrarlı biçimde ilerliyoruz. ”

        Garanti BBVA’nın dijitalleşme vizyonu hakkında bilgi veren Akten, sözlerine şöyle devam etti: “Dijitalleşmeyi yalnızca teknoloji yatırımı olarak değil, aynı zamanda sürdürülebilir değer yaratımının stratejik bir aracı olarak görüyoruz. KOBİ ve ticari segmentte, uzaktan ilişki yönetimini merkeze alan ‘KOBİ Bankacım Yanımda’ hizmet modelimizle sektörde öncü bir adım attık. Bireysel tarafta ise 3 milyon TL’ye kadar olan kredilerde tamamen dijital başvuru ve kullandırım süreçlerimizle müşterilerimize hız, kolaylık ve erişilebilirlik sağlıyoruz.”

        Dış finansman tarafındaki başarılı işlemlere de değinen Akten sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekim ayında 700 milyon dolarlık yeni Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracımızı başarıyla tamamladık. Son iki yılda gerçekleştirdiğimiz dört işlemle toplamda 2,45 milyar dolarlık sermaye benzeri kredi büyüklüğüne ulaşarak sektörde bu alandaki en yüksek tutara sahip banka olduk. Yüksek yatırımcı talebiyle tamamlanan bu işlemler, yalnızca sağlam sermaye yapımızın değil, aynı zamanda uluslararası piyasalarda Türkiye’ye ve bankamıza duyulan güvenin açık bir göstergesi.

        Akten, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Zorlu piyasa koşullarına rağmen kararlılıkla ilerliyor, dijitalleşmeden sürdürülebilirliğe her alanda değer yaratıyoruz. Önümüzdeki dönemde de TL odaklı dengeli büyümemizi sürdürerek, müşterilerimizle birlikte ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve bize güvenen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

        Garanti BBVA’nın Seçilmiş Konsolide Finansal Göstergeleri:

        Başlıca Bilanço Kalemleri (TL Bin) Cari Dönem 30.09.2025 Önceki Dönem 31.12.2024 Değişim %
        Toplam Aktifler 4.207.080.704 3.002.579.379 40,1%
        Krediler 2.480.411.669 1.776.363.816 39,6%
        -Canlı Krediler 2.410.189.567 1.738.553.379 38,6%
        -Takipteki Krediler 70.222.102 37.810.437 85,7%
        Müşteri Mevduatları 2.907.826.740 2.096.355.514 38,7%
        Özsermaye 412.393.192 331.407.821 24,4%
        Başlıca Gelir Kalemleri (TL Bin) Cari Dönem 30.09.2025 Önceki Dönem 30.09.2024 Değişim %
        Net Faiz Geliri 137.849.436 89.555.335 53,9%
        Operasyonel Giderler 123.993.192 72.807.282 70,3%
        -Personel Giderleri 43.157.399 28.275.913 52,6%
        -Diğer Faaliyet Giderleri 80.835.793 44.531.369 81,5%
        Net Ücret ve Komisyonlar 104.410.331 67.979.587 53,6%
        Net Kâr 84.473.850 66.950.363 26,2%
        Habertürk Anasayfa