Garanti BBVA çalışma saatleri 2020

Garanti BBVA şubelerinde işlem yapmak isteyen vatandaşlar, Garanti BBVA çalışma saatlerini araştırıyor. Corona Virüsü salgınına karşı önlem almak isteyen Garanti BBVA, geçici süreliğine mesai saatlerinde değişikliğe gittiklerini açıklamasının ardından "Garanti BBVA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" soruları merak konusu oldu. İşte 2020 Garanti BBVA yeni çalışma saatleri...

GARANTİ BBVA MESAİ SAATLERİ 2020

Garanti Bankası şubeleri yeni çalışma saatine göre saat 12.00'da açılacak. Bankada mesai akşam saat 17.00’da sona eriyor.

Garanti Bankası; hafta sonları, resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda hizmet vermemektedir.

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