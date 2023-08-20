Gani Müjde'den Selen Görgüzel'e olay gönderme

Selen Görgüzel, Nişantaşı'nda objektiflere yansımış ve elindeki pet şişede anne sütü olduğunu söylemişti.

"Bebeğini emziren arkadaşımdan sağdığım anne sütü... Doğal gerçek anne sütü" diyen Selen Görgüzel, "Bunların çabuk tüketilmesi gerekiyor. Enfeksiyona iyi geliyor. Bu ara yoğun tempoda çalışıyorum, vitamin takviyesi alsam da yorgunluğumu atamıyorum. Doktorum böyle bir şey tavsiye etti. Kanser hastalarına da çok faydası var. Yeni duyulmaya başladı. Özellikle enfeksiyonla ilgili tüm konularda gerçek bir antibiyotik" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada konuşulan bu açıklamalara bir yanıt da ünlü yönetmen ve senarist Gani Müjde'den geldi. "Anne sütünü sağdırıp içerek genç kalmaya çalışanlara müjde... İnsan b.kunda bol miktarda kalsiyum var..." yazarak isim vermeden Selen Görgüzel’e tepki gösteren Gani Müjde, "Kemiklere ve zeka gelişimine çok faydalı..." sözleriyle sert göndermede bulundu.

Görgüzel ise, "Belli ki denenmiş afiyet olsun o zaman. Pek işe yaramamış gibi duruyor ama sende" diyerek, Müjde'ye yanıt verdi.