Ganalı spiker sosyal medyayı salladı!

Ganalı spikerin maç sonuçlarını okuduğu anlar viral oldu. İngiltere Premier Lig maç sonuçlarını okurken takımların isimlerini telaffuz etmekte zorlanan spikerin o anları sosyal medyada gündeme oturdu.

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