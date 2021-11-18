"GERÇEKTEN GÖRMEDİM"

İşi dolayısıyla Metin'in ardından geceyi sonlandıran Topuz'a eski eşi ve sevgilisiyle aynı mekanda olduğu hatırlatıldı. Ünlü isim, konuyla ilgili, "Tümer Bey, milli maç yayınına gitti. Gerçekten Ümit'i görmedim." diye konuştu.

"KIZIMIN BABASI"

Gazetecilerin, "Görseydiniz konuşur muydunuz?" sorusuna da yanıt veren Gamze Topuz, "Kızımın babası, tabii ki..." açıklamasını yaptı.