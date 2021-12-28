"DAHA AKLI BAŞINDA SEVİYORUM SENİ!"

Gamze Topuz, sevgilisiyle birlikte çekilen eski fotoğraflarını yayınlayarak, birlikteliklerinin 6. yılını kutladı. Instagram'dan romantik bir mesaj paylaşan oyuncu, sevgilisine, "Bugün 6 yıl oldu sevdiğim. İlk gün gibi ama daha aklı başında, daha sağlam seviyorum seni. Sen nereye bakarsan, ben oradayım." sözleriyle seslendi. Topuz, yaklaşık 3 bin beğeni alan gönderisine kalp ve nazar boncuğu emojileri eklemeyi de ihmal etmedi.