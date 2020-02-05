Oyuncu, “Daha önce de benzer haber çıkmıştı, doğru değil” diyerek şu açıklamayı yaptı:

Yapmadığımız şeyler için bizi övmeyin, yaptığımız şeyler için de bizi övmeyin. "Hamd ve övgü yalnız Allah'adır." İstemezse yaprak kımıldamaz, istersen olmaz denen olur... Hakimiyet 'O'nundur...