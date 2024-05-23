Gamze isminin anlamı nedir? Gamze ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Gamze isminin analizi

İsimlerin bazılarında anlamlar bilinmesine rağmen isimler daima bilinenlerden değildir. Anne ve baba adayları için bebeğe verilecek ismin daha önce duyulmamış, bebeğin hayatına keyif katacak isimlerden biri olması önemli bir detaydır. Bu nedenle bebek bekleme sürecinde isim araştırma adımını ince eleyip sık dokurlar. Bu noktada kız bebek anne ve babalarının en çok dikkatini çeken isim Gamze’dir. Peki Gamze isminin analizi nedir? Özellikleri nelerdir ve bu isim Kur’an’da var mı? Detaylar için okumaya devam edin…

GAMZE İSMİNİN ANLAMI

Kimileri tarafından çok sevilen ve çocuklarına hemen koydukları Gamze ismi son derece dikkat çekicidir. Bu ismin anlamı için çeşitli kaynaklara bakıldığında şu anlamlara ulaşılır;

Bazı insanlarda doğal olarak bulunan gamze

Çene, yanak ve bölgelerde görülen küçük çukur

Sitemli bakma, göz süzme ve yan bakış

Anlamı tahmin edilebilir isimlerden biri olan Gamze adı, olumlu anlamları ve kulakta bıraktığı hoş tınıyla uzun yıllardır ülkemizde kullanılmaya devam eder. Gaye, Hazal ve Elif gibi farklı isimlerle kombinasyon yapılarak da kullanılabilen bu isme dair istatistikler aşağıda verilmiştir;