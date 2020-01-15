Normal doğum yaptığını açıklayan ünlü oyuncunun ablası, bir hayranının "Doğum kilolarını verebildin mi?" sorusuna, "Veremedim tabi ki... Verebileceğimi de şu an zannetmiyorum. 22 kilo aldım daha 10 kilo gitti. 12 kilo kaldı. Korse kulanmak da emzirirken çok zor oluyor" dedi.