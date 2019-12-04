"KENDİMİ TAŞIYACAK HALİM KALMADI"

Erçel, paylaşımına "Evde çok zaman geçirdiğimiz çok belli oluyor mu? Son postlarım hep evde olmuş ama ne yapayım artık kendimi taşıyacak halim kalmadı. Mavi sizce ne zaman gelecek?" notunu düştü.