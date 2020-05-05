"BUNLAR ŞİMDİLİK HAYAL"

Bu sefer şöyle kalabalık bir şeyler resmetmek geldi içimden. Hani bu günlerde içinde olmamızın pek mümkün olmadığı bir durum ; kalabalık bir aile ya da arkadaş ortamı...

Şöyle bir müzik festivali de olur ya da güzel bir restoranda akşam yemeği... Eh kuaföre de gitmek lazım tabi. Aaa, alışveriş merkezine gitmeyi es geçmeyelim! Şimdilik bunlar motivasyon olsun diye hayal... Evde kalmaya devam edelim.