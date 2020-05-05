Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile tasarımcı Caner Yıldırım, geçtiğimiz yıl nisan ayında nikah masasına oturdu.
İkilinin kızları Aylin Mavi, yaklaşık dört ay önce dünyaya geldi.
KENDİSİNİ SANATA ADADI
Çift, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına kendilerini önlem amaçlı evde karantinaya aldı.
Evde vaktini resim yaparak geçiren Erçel, bu süreçte kendisini sanata adadı.
TAKİPÇİLERİNE "EVDE KAL" MESAJI VERDİ
Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Gamze Erçel, yaptığı paylaşımla takipçilerine "Evde kal" mesajı verdi.
Resim yaparken çekilen fotoğrafını yayınlayan Gamze Erçel, paylaşımına şu notu düştü:
"BUNLAR ŞİMDİLİK HAYAL"
Bu sefer şöyle kalabalık bir şeyler resmetmek geldi içimden. Hani bu günlerde içinde olmamızın pek mümkün olmadığı bir durum ; kalabalık bir aile ya da arkadaş ortamı...
Şöyle bir müzik festivali de olur ya da güzel bir restoranda akşam yemeği... Eh kuaföre de gitmek lazım tabi. Aaa, alışveriş merkezine gitmeyi es geçmeyelim! Şimdilik bunlar motivasyon olsun diye hayal... Evde kalmaya devam edelim.
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