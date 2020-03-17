41 yaşındaki Norveçli aktör Kristofer Hivju’nun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sosyal medya hesabından eşiyle birlikte fotoğrafını paylaşan Hivju, belirtilerin hafif olduğunu ancak hastalığın yayılmasını önlemek için ailesiyle birlikte evde kalacağını söyledi.

Hivju paylaşımında, "Hepinizi son derece dikkatli olmaya çağırıyorum; ellerinizi yıkayın, mesafenizi koruyun. Hep birlikte mücadele edebilir, hastanelerimizde olası bir krizi önleyebiliriz. Birbirinize iyi bakın. Sağlıklı kalın" ifadelerini kullandı.