Idris Elba, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Elba, Twitter hesabından, “Kovid-19 testim pozitif çıktı. İyi hissediyorum. Şu ana kadar semptom göstermedim. Dışarı çıkmıyorum. Evden çıkmayın, pragmatik olun. Durumumla ilgili sizi bilgilendireceğim. Panik yok” dedi.

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