23 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye’nin, elektrikte kurulu gücü 91 bin megavatı aştı. Özellikle son 10 yılda hızlanan yatırımlarla birlikte kurulu güç, tüketim talebinin çok çok üstüne çıktı. Halen, ekonomide yaşanan sorunlara bağlı olarak tüketimin de gerilemesi nedeniyle günlük pik (en yüksek) talep 40-45 bin megavat düzeyinde seyrediyor.
2018’DE SU ETKİSİ
Elektrikte, ekonomik sorunlara bağlı olarak talebin düşmesi ve 2019’da barajlara gelen su miktarındaki olağanüstü artış, bu yıl üretim profilinin de değişmesine yol açtı. Elektrik üretiminde suya (barajlı ve akarsu tipi) ağırlık verildi ve suyun payı yüzde 18-20 aralığından, yüzde 30’lara çıktı.
GAZ SANTRALLARI DEVRE DIŞI
Doğal gaz santralları (InterGen-ENKA ortaklığının bin 600 megavatlık Gebze, 820 megavatlık Adapazarı ve bin 580 megavatlık İzmir santralları, Ankara’da bulunan 798 megavatlık Baymina, Unit’in sahibi olduğu Yeni Elektrik’in Gebze’deki 850 megavatlık gaz santralı gibi) üretime ya ara verdi ya da büyük ölçüde kıstı. Doğal gazın payı, birkaç yıl öncesine kadar yüzde 40-45 aralığında seyrediyordu. Yılın ilk 9 ayında yüzde 20’nin altına düştü.
ÖDEME ZORLUKLARI
2018 yılında yaşanan dolar kurundaki artışa eklenen üretim sorunları, birçok santralı zora soktu. Bankalara dolar ya da euro üzerinden borcu bulunan elektrik santralları, kredi borçlarını ödemekte zorlanmaya başladı, bazı şirketler (Yeni Elektrik gibi) konkordato ilan etti.
BANKALARLA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Elektrik üretim sektörü, milyarlarca dolarlık borçlarını yapılandırmak için bankalarla görüşmelerini sürdürüyor. Bu şirketlerden biri de GAMA Enerji’ydi.
HABERTÜRK’ün güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, GAMA Enerji’nin sahibi olduğu Kırıkkale’deki 853 megavatlık İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı, beş özel banka (İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, Denizbank ve TSKB) ile yaklaşık 560 milyon dolarlık kredi borcunun yapılandırmasında ilk adımı attı. Taraflar, borcun yapılandırılmasını öngören “iyi niyet mektubu”nu imzaladı. Borçlar, iki dilim halinde 12 yıl içinde ödenecek.
900 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPILDI
İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı, Türkiye’de tüketilen elektriğin yüzde 2.5’ini, Ankara’da tüketilen elektriğin yüzde 50’sinden fazlasını karşılıyor. 2016 yılında tam kapasite üretime başlayan santral için yaklaşık 900 milyon dolar yatırım yapıldı.
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